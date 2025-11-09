El agosto de la Navidad

El 1 de noviembre llegó y, puntual como un reloj suizo, Mariah Carey lanzó su ya icónico grito de «¡It’s Time!». Mientras el resto del mundo guarda las calabazas de Halloween, la reina de la Navidad desempolva su corona y activa la maquinaria de un negocio que haría sonrojar a Papá Noel.

Su himno All I Want for Christmas Is You, estrenado en 1994, es más que una canción pegadiza, es una auténtica máquina de fabricar billetes. Cada año le genera unos 3 millones de dólares solo en derechos de autor, y en tres décadas ha acumulado más de 70 millones, aunque hay quien dice que la cifra llega hasta los 100 millones. Con más de 2.000 millones de reproducciones en Spotify, el villancico es imbatible.

Este año Mariah elevó el listón al asociarse con Sephora. Su vídeo de «descongelación» la muestra transformándose de ángel a Señora Claus, convirtiendo elfos en muñecos de nieve con increíble producción hollywoodiense. Para Sephora, es oro puro. Para Mariah, otro canal de ingresos navideños para sus «caprichos».

Y mientras unos hacen el agosto en verano, ella hace el diciembre cada año. Ella sigue sumando millones; nosotros seguimos con nuestra incansable misión de contarles todo lo que acontece en cada evento al que asistimos. Pues la Navidad no empieza hasta que Mariah lo dice... y cobra.

1- Petrafest

Petra ha dado con la fórmula. Lo que antes era la Muestra de Arte y Empresa del municipio se ha transformado en PetraFest, un evento que marca la diferencia al celebrarse por la tarde y convertirse en la primera feria de la isla en hacerlo.

Organizado por la Asociación Serra Mamerra y el Ayuntamiento de Petra, el festival ha sabido mezclar tradición con modernidad. Sa bauxa y la cultura se combinan con la muestra de artesanía y empresa local, creando un ambiente único que atrae cada año a más visitantes.

La estrella indiscutible fue el Tast de Vins de la DO Pla i Llevant. Tal fue el éxito que este año se trasladó al espacio junto al centro cultural de la antigua estación, donde más de 500 amantes del vino disfrutaron de las mejores etiquetas locales amenizados por DJ Jonás. La velada culminó con fuegos artificiales que iluminaron el cielo de una cálida noche en Petra.

El alcalde Salvador Femenías y la consellera Pilar Amate inauguraron oficialmente la feria, dando el pistoletazo de salida a una celebración ya consolidada en el calendario insular. Sin duda, PetraFest ha llegado para quedarse.

2 - Un año de encuentros

Hay lugares que nacen para quedarse en el corazón, y el Bendinat Urban Country Club es uno de ellos. Celebramos junto a ellos su primer aniversario, y fue como volver a casa: cálido, cercano, lleno de vida.

Socios y amigos se reunieron para brindar por este primer año de encuentros, risas y conexiones genuinas. Porque más allá de ser un club, este espacio se ha convertido en ese refugio donde socializar no es solo una palabra bonita, sino una realidad cotidiana.

La velada transcurrió entre cócteles perfectamente preparados y música que invitaba a quedarse un ratito más. Conversaciones que fluyen, nuevas amistades que nacen, viejos conocidos que se reencuentran... Eso es lo que respira Bendinat Urban Country Club.

El equipo, siempre atento y cercano, nos hizo sentir parte de algo especial. Y es que cuando un proyecto se hace con cariño, se nota.

3 - Joyas, emprendimiento y alma mallorquina

El Club Social Làlia acogió un encuentro inspirador y cercano. La joyera Isabel Guarch conversó con Jesús Vázquez Viedma, director de socios en Làlia, fundador de la agencia JVV y experto en moda, en una tarde dedicada al emprendimiento, la creatividad y la innovación en el mundo del lujo.

Isabel compartió su trayectoria como empresaria y creadora de una firma con raíces profundamente mallorquinas y proyección internacional. Subrayó la importancia de mantener viva la artesanía local, adaptándola a nuevas tendencias y tecnologías, sin perder de vista el diseño consciente y sostenible.

Jesús aportó su visión sobre la evolución del mercado de la moda y la comunicación, destacando el valor de los proyectos auténticos, con propósito, capaces de conectar emocionalmente y mantener su identidad en un entorno global competitivo.

El diálogo reflejó a la perfección la filosofía de Làlia como espacio de intercambio, inspiración y conexión humana.

4 - El legado de Miró

Asistimos a la inauguración de Joan Miró i el despertar de l’art contemporani a Mallorca. Miró i Pelaires 1969-1983, en el Museu de Mallorca, una exposición que huele a complicidad artística y compromiso con la isla. La muestra documenta catorce años de una relación especial entre el genio catalán y el joven galerista Pep Pinya, fundador de Pelaires.

Comisionada por Magdalena Aguiló Victory y organizada por el Consell de Mallorca, forma parte del Año Miró y el proyecto Paysage Miró. La joya de la corona es la edición completa de una serie gráfica de 36 obras, de las que existen poquísimas colecciones en el mundo. Junto a gouaches, serigrafías y litografías originales, pudimos contemplar material de archivo, carteles y catálogos que cuentan esta colaboración única.

Miró expuso por primera vez en Palma en 1970 y se convirtió en el «padre artístico» de Pelaires, impulsando la vanguardia local. Durante el acto, ante un centenar de asistentes, el presidente Llorenç Galmés recordó la generosidad del artista con Mallorca. Una cita imprescindible para los amantes del arte.

5 - Con sabor mexicano

El restaurante Xólotl se vistió de cempasúchil y calaveras para acoger la celebración del Día de Muertos organizada por la Asociación de Mexicanas en Mallorca. Y como en México todo se celebra en grande, la fiesta no se limitó a un solo día, ya que este año hubo concurso de altares con más participantes que el año anterior.

Una treintena de mexicanos y sus familias se dieron cita para mantener viva la tradición y sentirse cerca de casa, aunque el Mediterráneo esté de por medio. Entre pan de muerto, flores de papel picado y fotografías de los seres queridos, la comunidad mexicana demostró que la distancia no enfría el corazón ni apaga las velas de los altares.

Risas, recuerdos y mucho color convirtieron la velada en un encuentro entrañable. Porque hay tradiciones que no entienden de fronteras, y el Día de Muertos es una de ellas. En Mallorca, y en cualquier parte del mundo los mexicanos siguen honrando a sus difuntos con la misma alegría de siempre.

6 - Inauguración

La firma médico-estética The Skin Koncept celebró con gran éxito la apertura de su nueva clínica, ubicada en la calle 31 de Desembre, 18. El evento marcó un hito en su compromiso por una medicina estética más humana, científica y consciente.

El nuevo espacio está diseñado para ofrecer una experiencia de bienestar global donde la piel, la salud y el bienestar se integran bajo un enfoque científico y personalizado. La filosofía de la marca se refleja en un ambiente cálido, elegante y cercano. Bajo la dirección de Susana Rosal, fundadora de The Skin Koncept, la clínica cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales de referencia.

La inauguración fue una gran fiesta que reunió a numerosos asistentes, clientas VIP y caras conocidas de la sociedad isleña en un ambiente elegante, reflejando la apuesta de la clínica por el cuidado integral de sus pacientes.