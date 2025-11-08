Todo lo que no se vio de la gala de Los40 Music Awards

Tan interesante es lo que se ve como lo que se esconde. Los40 Music Awards celebrados en el Roig Arena de Valencia el viernes trajeron estrellas y, alrededor, galaxias de curiosidades y anécdotas que quedaron fuera de foco o pasaron desapercibidas, eclipsadas por la esperada actuación de Rosalía y su presentación de 'Lux', interpretando 'Reliquia'. Ha sido la artista catalana la que ha acaparado los titulares con su actuación, pero fuera de cámara... también.

Rosalía llegó en torno a las 17:30 ataviada con un look completo de Balenciaga, en el color opuesto al que ha viralizado en las últimas semanas: el blanco. En esa contraposición de colores se presentó a Valencia, para atender a la prensa brevemente -siempre derrochando simpatía, eso sí- y salir al escenario vestida en los dos tonos que lucía su paloma en el vídeo de 'Berghain'. En un visto y no visto actuó, pero se quedó a ver la gala entera en una de las mesas que ocupaban toda la pista del Roig Arena.

No se separó de 'la Pili', su hermana, manager, asistente y mano derecha -en general- de toda su vida. Pasearon de mesa en mesa, saludaron al resto de invitados, se hicieron fotografías con todos ellos y, claro, también hubo momentos algo más tensos. No se escapó a las miradas indiscretas su cara cuando Rauw Alejandro recibió uno de los premios de la noche: atendió, tan educadada como es, todo lo que su expareja dijo a través de un vídeo donde saludaba a València y agradecía el reconocimiento. Un momento que no ha dudado en recoger el tiktoker Javi Hoyos que, como un artista más, se hizo selfies con todos los fans que le llamaban alrededor del estadio.

Lo dijo nada más llegar, en el 'photocall': lo mejor de la noche iba a ser "compartir tanto tiempo con el resto de artistas". Entre ellos, Ed Sheeran, estrella mundial especialista en llenar estadios en los cinco continentes. El británico es el claro ejemplo de aquello que dicen: cuanto más arriba estás, mas en el suelo tienes los pies. Fue un derroche de cercanía y amabilidad y sorprendió a todos cuando recibió el premio Global Icon y lo dedicó a su familia murciana: ¿Cómo que Ed Sheeran tiene familia murciana?

Pues, efectivamente, más allá de su idilio con Tenerife y reconocer que "I fucking love Spain", resulta que su primo se casó con una mujer murciana, con cuya familia tiene una gran relación y es una tierra que ha pisado reiteradamente. De ahí que los tuviera presentes para dedicarles el premio.

A ellos y a sus padres, que se sentaban con él en la primera mesa del 'front row' de la gala. No dejó de hablar con ellos y tener muestras de cariño, presentándoles a otros artistas y personas que se acercaban a saludar. Sin embargo, fue el propio Ed Sheeran quien llevó a Dani Martín hasta su mesa para que saludara a sus padres, haciendo él de vínculo y explicándoles quién era el cantante madrileño que, en una muestra de ojo comercial, tocó una canción de su carrera actual y un himno nacional: supo satisfacer a todos los padres y madres que el viernes llevaron a sus hijos a la gala cantando 'Zapatillas', histórica canción de El Canto del Loco. El grupo, pese a los rumores, no ha vuelto, pero parece que no hace falta.

Fue precisamente con el que un día se hizo llamar 'Niñato' con quien el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó se hizo una fotogafría que más tarde colgó en sus redes. Porque sí, también hubo algún representante político, como es el alcalde de Gavarda y la alcaldesa de València, María José Catalá, que no solo comparten terna por ver quién sucede a Carlos Mazón, sino que anoche también compartieron mesa y canciones.

Catalá, que asistió con el concejal Juan Carlos Caballero, optó por fotografiarse con el grupo valenciano Bombai, pero no dudó en compartir en 'stories' de Instagram la actuación de Rosalía, así como la de Ed Sheeran y Aitana cantando 'Perfect'. No solo eso, sino que la alcaldesa de Valencia es la protagonista del post de la creadora de contenido Violeta Magriñán, quien posó también con el edil. Ojo que la nota valenciana también la puso el artista fallero Algarra con el tacón de grandes dimensiones que usó la cantante Emilia durante su actuación.

Mientras los políticos populares se sentaron juntos en una mesa, en otra diferente se ubicó la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria del PSPV, Diana Morant, junto al síndic socialista, José Muñoz. En un completo reel, la exalcaldesa de Gandia -que se fundió en un abrazo con su paisana y conductora de la gala, la locutora Cristina Boscá- repasa toda la gala, incluida su fotografía con Belén Esteban, que allá donde va consigue, a golpe de naturalidad, ser la protagonista.

Belén Esteban y María Patiño entregaron diversos premios y lo hicieron, evidentemente, sin guion. Precisamente, la 'princesa del pueblo' llegó a València directa desde Barcelona. Como muchos invitados en los premios, había asistido a la escucha privilegiada que Rosalía organizó el jueves por la noche en el Museu d'Art Nacional de Cataluña, un espectacular lugar que convirtió en una experiencia sensorial. Buena parte de ellos hicieron noche en la ciudad condal y, por la mañana, llegaron al 'Cap i casal' en un Euromed que la organización de Los40 principales fletó para la ocasión.

Lo mismo de Madrid: diversos aves llegaron a València cargados de celebridades que fueron directas a sus habitaciones para arreglarse para la tarde. Otros, sin embargo, decidieron hacer una parada en el restaurante 'Poble Nou' del Roig Arena para probar las paellas valencianas, como hizo Dani Martín.

Así, en cuatro hoteles de València se repartieron artistas, 'influencers' y periodistas venidos de Madrid y Barcelona. Desde las 16 horas de la tarde, la explanada del Roig Arena, entre Hermanos Maristas y el Bulevar Sur, fue el acceso para furgonetas negras que traían a todos los invitados, en un recorrido cerrado por vallas que dejaban al otro lado a cientos de adolescentes que se acercaban a verlas de cerca, gritando -con más o menos intensidad- a sus tiktokers favoritos. Entre ellos, Peldanyos, que tuvo un recuerdo especial para el periodista de este diario, Gonzalo Sánchez, con quien publicó un vídeo sobre el estado de reconstrucción de los colegios valencianos.

Mesas por 9.000 euros y reservados para la 'post party'

La mayoría hizo noche en València, ya que después de la gala, el entretenimiento se dispersó: por un lado, los palcos y zonas acotadas del Roig Arena se convirtieron en zonas de copas, pero buena parte de los invitados se desplazaron hasta una conocida discoteca de la ciudad a continuar la noche.

La pista central del Roig Arena era un restaurante, siguiendo la filosofía de estos premios donde se cena y se ve el espectáculo a la vez. Un formato que resulta algo anticuado: tener que combinar un filete, con una copa de vino, con el saludo entre empresarios, artistas y gente conocida, al tiempo que se encienden fuegos artificiales sobre el escenario, seguido por una retahíla de 'imputs', mientras que el postre llega al tiempo que se cierra el evento. Todo junto resulta ciertamente agotador, creando, además, una sensación caótica en una pista que debería haber estado destinada no solo a los artistas, sino a los fans que los sostienen.

Por el contrario, había mesas reservadas a las estrellas y sus familias, pero también otras que fueron reservadas por empresas, corporaciones o asociaciones dispuestas a pagar 9.000 euros por el mantel. Allí, como una reunión más de negocios, podían invitar a quién quisieran. Todos ellos tenían un obsequio antes de sentarse. En el caso de las mujeres, una pulsera de cuentas de la marca Anartxy.

Aitana y Sebastián Yatra, encuentro vía pantalla

Tal como sucedió con Rosalía y Rauw Alejandro, a Aitana le pasó lo mismo con su expareja, Sebastián Yatra, que también agradeció uno de los premios otorgados por la organización a través de un vídeo que la catalana, desde su mesa, tuvo que atender, con las miradas indiscretas del resto de comensales puestas en ella.

El disco 'Lux' que le dedicó Rosalía a Pablo Alborán. / José Manuel López

Con más espontaneidad se pudo mover Pablo Alborán no solo encima del escenario, también bajo. En el 'photocall' reconoció que había traido el disco de Rosalía, 'Lux', para que la artista se lo firmara, como así sucedió, con la dedicatoria: "Para Pablo, con todo mi corazón". No dudó en mostrarlo, con orgullo, a la prensa arremolinada en el 'photocall'.

Fue ese pasillo, revestido de moqueta roja, el que recibió, por lo menos, a un centenar de personas. Antes de la entrada de cada una de ellas, personal de la organización salía con un cartel que ponía su nombre, para facilitar el trabajo del personal de prensa que trabajaba a contrarreloj en redes sociales, galerías o crónicas. Por cierto que, entre el equipo de trabajadores del Roig Arena, se encontraba Andrea Ferrari, que hace una escasa semana pronunció un emotivo discurso en el Funeral de Estado de la dana.

Cuando los últimos invitados abandonaban el recinto y los operarios empezaban a desmontar la escenografía, València recuperaba su pulso habitual. La ciudad que el viernes acogió a las estrellas volvía a ser la calma mediterránea de siempre. Sin embargo, durante unas horas, entre focos y música, se convirtió en el centro del universo pop.