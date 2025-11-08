La prèvia
Trombó i altres instruments
La música del cap de setmana té diferents camins, aquí en teniu alguns:
Avui capvespre, Concert de trombó i sacabutx a les 19 hores, a la Fundació ACA de Búger, en el marc del XLVI Encontre de Compositors. Jordi Giménez ens acostarà el so dels dos instruments a partir d’obres de John Cage, Luciano Berio o Bo Gunge entre altres.
Però molt abans, al matí, tenim dues propostes també interessants: La que ens ofereix Miquel Bennàssar cada dissabte a l’orgue de Sant Bartomeu d’Alaró (11.30h) dins el cicle Matins de l’Orgue i la que a la Porciúncula (12h) proposa el cor de cambra Cantúria dirigit per Ricard Terrades interpretant peces de la Polofonia clàssica i alguns arranjaments contemporanis.
A l’Auditori de Porreres (20h), l’Orquestra Lauseta, dirigida per Xisco Amengual, interpretarà obres de Brahms i Bach juntament amb els solistes Anna Vidal, Miquel Perelló (flautes) i Albert Grimala (violí).
A l’església d’Es Carritxó de Felanitx (20h), concert del Cor de Gospel de S’Aula, dirigit per Annabel Villalonga.
A la Sala Dante de Palma (20.30h), espectacle de flamenc amb Moso Cotés, Antonio Vargas i Gaizra Baena.
Demà diumenge segueix el Festival de Música de Bunyola que, en aquesta ocasió presenta en el Teatre (18.30h) el trio format per Miquel Brunet al piano i Tomeu Bibiloni i Irene Gil a les veus. Junts interpretar obres que Brunet va compondre fa anys pel grup de Teatre de Bunyola.
A l’Auditòrium de Palma segueixen les representacions del musical Mamma mia!, fins al dia 16.
