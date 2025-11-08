Rels B se alza con el premio a Mejor Artista Urbano nacional

El cantante mallorquín Rels B fue uno de los protagonistas de la noche tras ganar el premio al Mejor Artista Urbano en la Categoría España de Los40 Music Awards Santander 2025, en una gala celebrada anoche en el Roig Arena de Valencia con la presencia y actuaciones de artistas españoles e internacionales referentes en el panorama musical pop actual. El intérprete fue premiado en una de las tres categorías a las que optaba y encandiló al público interpretando en directo un medley de sus temas Lo que hay por aquí, TÚ VAS SIN (fav) y A mí.

Rosalía, durante su interpretación en directo de ‘Reliquia’. | LOS40 / EFE

Rels B formó parte de una ceremonia en la que Rosalía eclipsó la atención del público desde su aparición en la alfombra roja con un conjunto de Balenciaga. La catalana interpretó en directo el tema Reliquia, que forma parte de su nuevo álbum, Lux, el cual salió ayer oficialmente a la venta. Más tarde, regresó al escenario para recoger uno de los dos Premio Global Icon nacional, y aprovechó la ubicación de la gala de anoche para recordar a las víctimas de la dana, que recientemente cumplió un año: «Todo mi amor para vosotros», expresó.

Otra de las sorpresas de la noche fue la actuación a dúo de Aitana y Ed Sheeran, quienes interpretaron el archiconocido Perfect del británico. Aitana fue uno de los nombres propios de la noche, ya que obtuvo el premio a Mejor Artista y Mejor Gira o Concierto por su Metamorfosis Tour, ambas en la Categoría España . Por su parte, Sheeran fue también brilló tras recibir el premio a Mejor Álbum Internacional (Play) y el Premio Global Icon Internacional.

Actuaciones estelares

Esta edición de Los40 Music Awards también contó con otras actuaciones en directo de artistas de la talla de Pablo Alborán, Dani Fernández, Dani Martín, Myles Smith y Emilia. Precisamente, todos ellos fueron reconocidos en la gala de anoche: Alborán recibió el Premio Global Icon nacional; Martín obtuvo los galardones a Mejor Artista en Directo y Mejor Canción en la categoría nacional por El último día de nuestras vidas; Fernández ganó la categoría de Mejor Álbum, Categoría España (La jauría); Smith recibió el premio a Mejor Canción, Categoría Internacional por Stargazing; y la argentina Emilia también fue al escenario a recoger el galardón a Mejor Artista en la Categoría Global Latina.