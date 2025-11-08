Jaime Segura: «Es Gremi Sounds 2025 celebra que seguimos siendo altavoz de la escena musical y cultural»

Del 11 al 15 de noviembre, Es Gremi celebra su 22º aniversario con una semana de música emergente en directo que reúne a proyectos locales, nacionales y nuevas propuestas que simbolizan el presente y el futuro de nuestra escena. Hablamos con Jaime Segura, responsable de comunicación y marca, sobre una edición que mira al pasado con gratitud y al futuro con ilusión.

¿Qué representa para Es Gremi cumplir 22 años?

Representa agradecerle a la música todo lo que nos ha dado. Durante más de dos décadas, Es Gremi ha sido un lugar donde ocurren cosas importantes: bandas que ensayan y suben a un escenario por primera vez, conciertos que se vuelven inolvidables, amistades que nacen en una sala, artistas que despegan desde aquí. Este aniversario no es un número: es la historia viva de miles de personas que han pasado por este espacio.

¿Cómo se ha construido la programación de esta semana tan especial?

Queríamos que fuese una celebración plural y muy honesta. Por eso, el viernes abrimos con una selección de artistas que representan el pulso actual de la música emergente: Parquesvr, uno de los directos más intensos del indie nacional; Repion, que están viviendo un momento brillante; Go Cactus, con un crecimiento imparable; Isla Juno, con un directo cargado de sensibilidad; The Navajo Know, Hattori Hanzo y Cohete Palmera, tres apuestas locales que están consolidando su identidad. La noche se cerrará con DJ Aina Losange y DJ Notodoesindie, referentes culturales de la isla.

El sábado también llega con nombres potentes, ¿verdad?

Totalmente. Tendremos a La Bien Querida, una artista cuya forma de escribir y emocionar ha marcado a toda una generación. Es un lujo tenerla en un aniversario así. Y junto a ella, proyectos locales en un gran momento: BOC, Pitxorines —que representan con fuerza la música catalana—, Wet Fuzz, Tebals (finalista del Pop Rock 2025) y Esencia de Vainilla. Y para cerrar, una sesión especial de DJ Ángel Carmona, alguien que lleva años siendo puente entre artistas y público gracias a su trabajo en la radio nacional.

Uno de los momentos más esperados será el estreno del proyecto de Alberttinny.

Sin duda. Después de tantos años como guitarrista de IZAL, Alberttinny inicia una nueva etapa en solitario. Que haya elegido Es Gremi para presentarla es muy especial. Simboliza muy bien lo que queremos transmitir: este es un lugar donde los artistas pueden empezar etapas nuevas, reinventarse y conectar de una forma muy cercana con el público. Va a ser uno de esos conciertos que seguro que en un futuro los que asistan lo recuerdan.

También incluís un concierto solidario a beneficio de los afectados por la DANA.

Sí, y creemos que es una parte fundamental del aniversario. La música tiene la capacidad de unir, de acompañar y de ayudar. En el concierto solidario contaremos con Roxy Rosario, TIU, Talleres Molina, LA, Yoko Factor y Between Seconds. Es una forma de recordar que todavía quedan personas que necesitan apoyo, y que la cultura puede y debe estar a su lado.

¿Qué papel juega la Sala Zero en este aniversario?

La nueva Sala Zero está diseñada para vivir el directo muy de cerca, casi piel con piel. Es una sala donde el sonido y la emoción se amplifican. La nueva Sala Zero es la muestra de que Es Gremi evoluciona, crece, se adapta y quiere seguir ofreciendo experiencias únicas.

Este aniversario será una ocasión especial para vivirla. Es nuestra apuesta por un directo más cercano, con la mejor calidad de sonido y un aforo perfecto para proyectos emergentes.

Este año también celebráis Los Gremis. ¿Qué son exactamente?

Los Gremis son nuestros agradecimientos a la industria musical. Son una manera de reconocer a bandas, promotores, colaboradores y a toda la gente que, desde distintos lugares, hace que la música siga viva en Mallorca. Es un acto abierto al sector, y quien quiera acompañarnos puede descargar su invitación desde nuestra web. Además, estará amenizado por la Escuela de Música de Es Gremi, que para nosotros es una parte esencial del presente y futuro del centro.