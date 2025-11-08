Babel Sky: "Nos alejamos de cualquier purismo y abrazamos el mestizaje"

¿Qué es ‘Transoceánico’?

Es el primer disco en el que nos lanzamos a cantar en casi todos los temas, ya que los dos anteriores fueron prácticamente instrumentales. Además, es un álbum muy orgánico, en el que buscamos un sonido cálido y artesanal. La presencia de Litto Nebbia en todos los temas nos llevó a territorios que no habíamos explorado antes y el proceso fue muy estimulante. Disfrutamos mucho de hacerlo.

¿Cómo surgió la conexión con Litto Nebbia, uno de los grandes del rock argentino?

Se dio de manera muy natural. Lo conocimos personalmente en un concierto suyo en Aranjuez hace unos años y quedamos en contacto por email. Tiempo después le propusimos grabar una colaboración para una canción y, para nuestra sorpresa, nos respondió: “¿Por qué no hacen un disco completo y yo grabo cosas desde mi estudio?” No lo podíamos creer. Para que se entienda la magnitud del gesto: es como si en España alguien del calibre de Serrat o Sabina te propusiera grabar en todo tu disco. Así de grande es Litto en la cultura argentina. No solo tocó guitarras, piano, bajo, melódica y cantó a lo largo de todo el álbum, sino que también fue una especie de asesor creativo, aportando sugerencias en cada tema. La producción artística es nuestra, pero sus aportes fueron valiosísimos.

¿Qué les seduce de la música de una figura como Litto Nebbia?

Aprendimos a tocar la guitarra con sus canciones. Litto forma parte del ADN cultural argentino —un país con una tradición rockera muy fuerte— y es considerado el “padre del rock argentino”. Tuvo su primer gran éxito en 1967 con su banda Los Gatos. ¡Nosotros ni siquiera habíamos nacido y él ya era una estrella de rock! Y lo increíble es que hoy sigue componiendo y grabando con la misma energía de entonces. Tiene literalmente cientos de discos editados y es, sin duda, el músico más prolífico del país. Es un ejemplo de perseverancia, sensibilidad y pasión, y con nosotros fue de una generosidad enorme.

Portada de 'Transoceánico' / .

¿Cómo fue el proceso de grabación del disco?

Trabajamos como hacemos siempre: grabamos las bases en nuestro estudio. Luego se las enviábamos a Litto para que él grabara lo suyo. Si una canción requería otros invitados, hacíamos lo mismo: enviábamos las pistas y esperábamos su aporte para después mezclar, editar y producir el resultado final aquí. El mastering lo realizó Josep Umbria, como en nuestro disco anterior.

El disco se nutre de aportaciones de artistas de Argentina, España, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia. ¿Qué buscaban en esas colaboraciones?

Nos encanta trabajar con colaboradores externos, es algo que mantenemos a lo largo de nuestros tres discos. Eso amplía la paleta de colores y genera resultados inesperados. En el folleto interno de nuestro primer álbum pusimos una frase que terminó definiendo nuestra búsqueda: “En la diversidad está la verdad”. Nos alejamos de cualquier purismo y abrazamos el mestizaje. En esta ocasión, además de Nebbia, contamos con Phil Manzanera en guitarras y voz, Jerry Marotta en la batería, Matías Picciano en el bandoneón, Vitali Rasin en la trompeta, John Miller en cuerdas, y los músicos de Mallorca Hernán Livolsi en el didgeridoo y Ramón Riera, al saxo.

Foto promocional del grupo Babel Sky / .

¿Por qué un título como “Transoceánico”?

Por un lado, el nombre refleja algo que sentimos todos los que vivimos lejos de nuestro lugar de origen: ese ir y venir constante entre el sitio donde estamos y aquel del que venimos. Siempre estamos cruzando el océano para reencontrarnos con nuestras familias y los amigos que tenemos allí, y ese movimiento terminó siendo parte de nuestra identidad. También fue “transoceánico” el modo en que este disco fue hecho. Nosotros grabábamos aquí y los músicos invitados lo hacían en sus países. De esa manera, las canciones viajaban de un lado al otro del mundo hasta llegar a su forma final.

Tercer álbum en la discografía de Babel, ahora rebautizado como Babel Sky. ¿Qué balance hacen de la trayectoria del grupo?

Estamos muy orgullosos de nuestros tres discos. Sentimos que cada uno refleja fielmente el momento en que fue creado y posee su propia identidad, a la vez que forman parte de un mismo recorrido. En todos pusimos lo mejor de nosotros, somos bastante obsesivos.

Capítulo aparte merecen las colaboraciones de Phil Manzanera y Jerry Marotta. ¿Qué los hace grandes, en su opinión?

Contar con músicos de semejante categoría fue algo mágico. De Phil Manzanera admiramos su buen gusto y su sensibilidad para entender qué necesita cada canción. Hay que recordar que con su exbanda Roxy Music ayudó a definir el sonido de una época y, como productor, ha trabajado con artistas como Héroes del Silencio, Fito Páez y David Gilmour, entre muchos otros. Le propusimos grabar un solo de guitarra en un tema y no solo nos envió uno extraordinario y furioso, sino que además sumó guitarras de base y algunas voces, todo con una frescura impresionante. Y además es una persona encantadora. Jerry Marotta, por su parte, es un baterista de una versatilidad y musicalidad excepcionales, con una trayectoria que incluye trabajos junto a Peter Gabriel, Paul McCartney y Elvis Costello, entre muchos otros. Pensar que en uno de nuestros temas la base rítmica está formada por Jerry Marotta en batería y Litto Nebbia en bajo es algo que todavía nos da vértigo.

Galleta de 'Transoceánico' / .

¿Qué planes tienen ahora?

Este verano fue muy intenso: hicimos casi cien conciertos por toda la isla y vendimos muchos discos. Somos firmes defensores del formato físico, la única manera de que el músico siga siendo dueño de su obra, a diferencia de las plataformas de streaming, donde casi todo queda en manos de las grandes compañías. Ahora nos quedan un par de conciertos más, después vendrán unos días de descanso y comenzaremos a planear los shows de la próxima temporada. Y luego, donde la música nos quiera llevar, allí iremos…