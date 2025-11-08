Artistas y científicos se dan cita en Es Baluard para preparar el congreso internacional de 2026

El Consell de Mallorca y Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma han celebrado este pasado viernes el I Encuentro Biennal B: Arte, Cultura y Ciencia, una jornada que ha servido como antesala del I Congreso Internacional de Arte, Cultura y Ciencia, que tendrá lugar los días 30 y 31 de enero de 2026 en el mismo museo.

La jornada ha reunido a artistas, científicos, profesionales del ámbito cultural y protagonistas de los proyectos desarrollados hasta ahora en el marco de la Biennal B, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

Durante el encuentro se han definido las líneas temáticas estratégicas que configurarán el contenido del evento internacional y se ha reflexionado sobre las iniciativas impulsadas, además de avanzar en los contenidos del congreso previsto para principios del próximo año.

Al acto han asistido la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y los codirectores de la Biennal B: la oceanógrafa y comunicadora científica Mercedes Martín y el director de Es Baluard Museu, David Barro.

Roca ha valorado el recorrido de la Biennal B hasta la fecha y ha resaltado que este primer encuentro ha puesto de manifiesto "la capacidad del proyecto para generar espacios de reflexión y colaboración entre disciplinas pero también para conectar el arte y la ciencia con los grandes debates contemporáneos".

En relación con el congreso anunciado, ha señalado que su celebración será una "oportunidad" para consolidar Mallorca como un "referente internacional en la intersección entre cultura, ciencia y sostenibilidad, junto con la proyección del talento local en un contexto global".

Líneas estratégicas

Durante el encuentro, los codirectores han presentado las líneas estratégicas del programa, que busca generar "espacios de convergencia entre las humanidades y las ciencias", al mismo tiempo que reconoce la necesidad de "reconciliar saberes para afrontar los retos del futuro".

"La Biennal B se concibe como un ecosistema en constante movimiento, un espacio donde el arte dialoga con otras formas de conocimiento para pensar colectivamente el presente. Este primer encuentro es una oportunidad para compartir procesos, experiencias y perspectivas, y reafirmar el papel del arte como catalizador de reflexión, innovación y acción social", ha alegado Barro.

Por su parte, Martín ha sostenido que este encuentro Bienal B nace de la necesidad de "repensar el conocimiento como un territorio compartido".

"En un momento en que la crisis ambiental y social reclama nuevas formas de cooperación, el arte y la ciencia pueden y deben encontrarse para imaginar futuros posibles. Este encuentro inaugura un espacio donde la sensibilidad y el pensamiento científico se reconocen como parte de una misma búsqueda por comprender y cuidar el mundo que habitamos", ha remarcado.

El encuentro ha comenzado con una visita al proyecto 'Observatori Costa. Ecosistemas del turismo', una propuesta que analiza las transformaciones del paisaje costero y los impactos del turismo en los ecosistemas de Mallorca.

A continuación, Barro ha reflexionado sobre el papel del arte como elemento de transformación, acompañado de un vídeo de la artista Jessica Stockholder junto a los artesanos Pep Toni Ferrer y Magdalena Vidal, ejemplo del diálogo entre creación contemporánea y tradición.

Martín ha ofrecido una mirada sobre la relación entre ciencia, cultura y desarrollo sostenible. Su ponencia ha enlazado con una conversación entre la doctora en Ciencias del Mar Carmen Morales-Caselles, y el socioecólogo Rafael Sardá Borroy, moderada por Martín, sobre las conexiones entre "investigación científica, ética ambiental y acción cultural desde los territorios insulares".

El programa también ha incluido la proyección del vídeo 'Alberto Baraya. Llatina i Mestral', donde el artista colombiano detalla su colaboración con el artesano náutico Jaume Amengual, presentado por Eva Cifre, responsable de educación del museo.

Seguidamente ha tenido lugar la mesa de debate 'Suelo Mallorca', moderada por la artista y comisaria Ela Spalding, con la participación del arqueólogo e historiador Jaume Deyà Miró y el biólogo Daniel Wahl, cofundador de la Alianza Mar y Tierra en Mallorca, en una conversación sobre los vínculos entre paisaje, ecología y conocimiento local.

La diversidad de miradas se ha ampliado con las B Talks, que han ofrecido intervenciones breves de la comisaria Esmeralda Gómez Galera y los artistas Julià Panadès y Mar Guerrero -'Medir la geografía: nuevos territorios'-, Marijó Ribas y Pilar Rubí --'Pedrada'--, y Adrián Martínez Marí, quien ha presentado su proyecto sobre la recuperación de la lana junto con Llanatura.

La proyección de un vídeo sobre esta colaboración ha enlazado con la presentación 'Circa Biennal B. Proyectos de arte y sostenibilidad en Mallorca', a cargo de Alelí Mirelman (Casa Planas), Belén Martínez (Open House Palma) y Mónica Cuenca (Esment), quienes han compartido experiencias y metodologías surgidas de iniciativas colaborativas desarrolladas en la isla.

La jornada ha culminado con 'Ballar l'ocàs', una pieza performativa y audiovisual del artista Julià Panadès, concebida como un ritual de clausura que celebró la relación entre cuerpo, arte y pensamiento compartido.