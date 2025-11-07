Seis proyectos de Mallorca son finalistas en la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Seis proyectos de Mallorca han resultado finalistas entre más de 350 propuestas presentadas a la categoría de Obras en la XVII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, organizada por el ministerio de Vivienda, en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y la Fundación Arquia. Los premiados se darán a conocer el 11 de diciembre.

Las obras finalistas de Mallorca son 11 viviendas sociales en Palma, proyecto de Carles Enrich Studio; otras 18 viviendas sociales intergeneracionales en Esporles, de Emiliano López y Mónica Rivera; Can Gabriel, en Palma, de Ted’A arquitectes; Mapa de recursos/ 6 viviendas de protección pública en Santa Eugènia, de Carles Oliver y Xim Moyá; 25 viviendas dotacionales, también en Palma, de Harquitectes, y Living in Lime, 42 VPO en Son Servera, de Marta Peris y José Toral.

El primero de los proyectos, es una promoción del Ibavi diseñada por Carles Enrich Studio. Se trata de 11 viviendas sociales ubicadas en el Coll d’en Rabassa, en una parcela estrecha antiguamente ocupada por una cantera de marés. La construcción con materiales locales, la prefabricación y el diseño modular garantizan eficiencia, economía, sostenibilidad y un modelo habitacional de bajo impacto ambiental, destaca la ficha de esta obra.

Las viviendas están ubicadas en el Coll d'en Rabassa. / Adrià Goula

En cuanto a las 18 viviendas intergeneracionales en Esporles, de Emiliano López y Mónica Rivera, también es una promoción del Ibavi. El edificio se compone de dos volúmenes que enmarcan un patio interior arbolado. El volumen principal alberga las viviendas. El segundo volumen acoge acceso, salas técnicas y conserjería, sala polivalente y comedor comunitario.

Las 18 viviendas intergeneracionales en Esporles. / JOSE HEVIA BLACH

Can Gabriel es una vivienda privada ubicada en el centro de Palma construida sobre un piso de la década de 1960. El proyecto es de Ted’A arquitectes, con Jaume Mayol e Irene Pérez. La propuesta evidencia las características propias de la construcción, mostrando procesos, texturas, relieves, juntas y costuras.

Interior de Can Gabriel. / LUIS DIAZ DIAZ

En Santa Eugènia se sitúa otro de los proyectos del Ibavi que han sido seleccionados y firguran entre los finalistas. Se trata Mapa de recursos/ 6 viviendas de protección pública diseñadas por Carles Oliver y Xim Moyá. Uno de los propósitos de esta obra era el de demostrar la viabilidad de usar materiales locales bajos en carbono en estructuras a compresión simple. También se pretendía conseguir una integración paisajística que erradicara el estigma de la vivienda social en Baleares, según figura en la ficha de esta obra.

Mapa de recursos, las seis viviendas de protección pública en Santa Eugènia. / Milena Villalba

Las 25 viviendas dotacionales situadas en Palma que también son finalistas es otra promoción del Ibavi, en esta ocasión de Harquitectes: David Lorente Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier Rosa Majó y Roger Tudó Galí. En la ficha de este proyecto se destaca que en la parcela donde se han construido las viviendas había un edificio en desuso de muros estructurales de marés cuyos restos se han aprovechado en la nueva obra.

Edificio de las 25 viviendas dotacionales en Palma. / Adrià Goula

Por último, las 42 VPO en Son Servera es otro proyecto del Ibavi diseñado por Marta Peris y José Toral. La ficha de esta obra destaca que la situación del solar en el límite del pueblo, la proximidad del centro histórico y el grano pequeño del parcelario vecino sugieren una actuación de doble escala y que el edificio se articula en dos volúmenes, que se alinean a las calles perimetrales, reduciéndose el frente de fachada para minimizar su impacto en el casco antiguo.