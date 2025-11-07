Palma aplaza la Nit de les Ànimes ante la previsión de una nueva borrasca
El correfoc y el resto de actividades se han reprogramado para el próximo 15 de noviembre
El ayuntamiento de Palma ha anunciado que la celebración de la Nit de les Ànimes, prevista para este sábado, 8 de noviembre en el parque de sa Riera, se aplaza al día 15 debido a la previsión de lluvias intensas y persistentes en Baleares, con especial incidencia en Mallorca.
Cort ha aplazado las actividades previstas en esta Nit de les Ànimes después de que la Dirección General de Emergencias haya pedido "máxima precaución" ante la nueva borrasca prevista para este sábado en Baleares.
Así, la Nit de les Ànimes se celebrará el sábado 15 de noviembre. Si no hay cambios en el programa, la fiesta comenzará a las 16.30 horas en el anfiteatro con el recorrido de los Xeremiers, seguido de la actuación infantil del grupo Trencaclosques, a las 17.00 horas, un pasacalles a las 18.15 horas y la ballada popular con el grupo Roada a las 18.45 horas. A partir de las 20.30 horas se celebrará el tradicional correfoc, con más de 60 dimonis de las colla des Cau del Boc Negre, Dimonis Incubus y Dimonis Trabucats, acompañados por la batucada Deixonats, utilizando en total hasta 36 kilos de pirotecnia.
