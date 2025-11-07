La Orquestra de Cambra de Mallorca presenta temporada

La OCM (Orquestra de Cambra de Mallorca), que desde hace unas temporadas tiene sede estable en el Teatre d’Inca, ha presentado la que será su programación para el próximo año, que empezará con un ya tradicional concierto de Año Nuevo, el día 1 de enero interpretando polcas y valses mayoritariamente compuestos por miembros de la familia Strauss de Viena. Bernat Quetglas dirigirá esta primera convocatoria.

La segunda propuesta tendrá como protagonista invitado al Cuarteto Quiroga, ya que esta prestigiosa formación interpretará en solitario un Cuarteto de Haydn y otro de Arriaga para después liderar la versión orquestal que de la partitura “La muerte y la doncella” de Franz Schubert realizó Gustav Mahler. La cita, el 6 de febrero.

El famoso “Requiem” de Mozart, junto con el estreno de una partitura del mallorquín Juan Pérez-Villegas (“Transitus Liminus”) y con de nuevo Quetglas en el pódium llenarán otra vez de buena música el Teatre el 21 de marzo. En esta sesión, próxima a la Semana Santa, también participaran las voces solistas de Irene Mas, Serena Pérez, Aitor Faritano y Tomeu Bibiloni así como el Cor de Cambra de Mallorca.

Con otro estreno del compositor Vicente Olivares se abrirá el programa del 18 de abril, en el que además el violinista Eduardo Ríos se pondrá al frente de la parte solista del “Concierto para violín y orquesta” de Beethoven. En la segunda parte se ofrecerá la Suite sobre el ballet “Pulcinella” de Igor Sttravinsky. En esta ocasión el director invitado será Fernando Valcárcel.

La temporada inquera se cerrará los días 9 y 10 de mayo con la representación de la ópera de Mozart ”Cosí fan tutte”, que el compositor de Salzburgo escribió junto al libretista Lorenzo da Ponte. Para los papeles de estas funciones le OCM contará con Irene Mas como Despina, Marga Cloquell en el rol de Fiordiligi, Helena Ressureçao como Dorabella, Sebastià Serra en el papel de Guiglelmo, Víctor Jimenez en el de Fernando y Jorge Tello como Don Alfonso. Bernat Quetglas dirigirá esas dos funciones operísticas.