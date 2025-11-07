Dante Spinetta: "Mi bandera siempre ha sido la de la libertad”

¿Qué sentimientos le invaden en este arranque de su ‘tour’ por España?

Estoy muy feliz porque es el segundo año consecutivo que vengo a España, y es algo que siento que debería haber pasado mucho antes. Actuar en España es una gloria, y más aun haciéndolo en lugares que no conozco, como Mallorca.

La tierra de Rels B. ¿También se ha rendido usted a su música?

No conozco toda su obra pero he escuchado canciones suyas muy buenas y le he visto con la Nathy Peluso. Rels B es alguien con mucho swing. Siento que en España ahora mismo hay una ola de creatividad muy buena.

¿Qué balance hace de su primera gira española, la del año pasado?

Los shows fueron increíbles. Solo fueron dos ciudades, Madrid y Barcelona, pero los conciertos fueron una fiesta, y no esperamos menos en esta nueva gira que empieza en Madrid, en la antigua sala Caracol.

¿Estrenarse en directo en un país siempre significa empezar de cero?

Había mucha gente que sí me conocía, no solo latinoamericana, y me conocía a través de mis discos, de las redes, de los vídeos… Son más de 30 años dedicados a la música, que se expande igual, aunque obviamente la presencia de uno agita la situación y puedo decir que los shows del año pasado fueron una fiesta. La gente de acá siempre me ha dado mucho cariño, en solitario y con Illya Kuryaki and the Valderramas [dúo de rap que formó en 1990 junto a Emmanuel Horvilleur].

Dante Spinetta, durante uno de sus conciertos / 

Usted es un músico al que seguro nunca le ha faltado el cariño del público.

Bueno… Cuando arrancamos en Argentina con Illya Kuryaki lo hicimos haciendo rap, a principios de los 90, y en aquel tiempo el rap era como una mala palabra. Había gente que nos quería pero también había otra que nos consideraba detractores por el hecho de hacer algo nuevo. Luego, cuando empezamos a hacer música más mestiza, también hubo gente que nos tiraba muy mala onda. Creo que en toda revolución pasa esto, algunas veces te comes agresiones, es como si en la selva ves un animal diferente que nunca habías visto antes y por la duda le disparas. Y eso pasó con nosotros, éramos muy diferentes al resto y nos atacaron por eso, por no entendernos. Con el tiempo la música se fue acomodando, también el mundo, que abrió su cabeza. Hoy hay festivales en los que actúan bandas totalmente diferentes, pero en los 90 eso no pasaba, podía darse una batalla campal, no podías mezclar Billie Eilish y Metallica el mismo día. Hoy en día la gente está más abierta, y tiene más libertad a la hora de elegir. La de la libertad para mí siempre fue una bandera, no tener prejuicios a la hora de hacer música, sino fluir. Siempre estuve convencido en que el camino era el amor por la música, hacer las cosas desde el corazón.

Ese buen gusto por la fusión, por la mezcla de estilos, está presente en su última canción publicada, ‘Pensando en ella’.

Es una canción que tiene una mezcla de muchas cosas que me atraviesan espiritualmente: el tango, la ciudad de Buenos Aires, lo urbano, el R&B, el hip hop… Es una mezcla de muchas cosas que pasaron y siguen pasando en mi vida. Cuando estaba en la casa de mis abuelos, mi abuelo se levantaba todos los días a las 08 cantando tango a gritos. El tango está presente en el asfalto de Buenos Aires, en sus historias, en sus rincones, y de alguna manera tiene mucho que ver con el R&B, con la nostalgia, el amor y el desamor, con los corazones rotos y los que sanan, con las historias inconclusas… La música siempre fue un canal de expresión para curar esos desengaños.

¿Qué puede adelantar de su próximo y esperado disco?

‘Pensando en ella’ es la primera muestra de un disco que es muy sentido, que pasa por momentos muy funkies, pero que también tiene toda esa línea conceptual, más intensa, como es la citada canción. Es la libertad de ser uno mismo, de jugar, de buscar nuevos paisajes musicales que me interpelen. También hay canciones bailables, porque esto es como la vida, donde algunos días llueve y otros sale el sol, unos días uno está bien, y otros está mal. Aceptar ese ciclo, mantener ese balance, forma parte de nuestra salud mental.

¿Sus canciones siempre nacen desde el alma?

Algunas nacen también en los pies, por el hecho de querer bailar o disfrutar, y son más livianas. Pero estas canciones que hablan de desencuentros, de desamores, sí que tienen raíces, son situaciones que se quedan y te marcan. Soy muy pasional y a la hora de hacer música eso está muy presente.