Bellver duplica el precio de la entrada y triplica el alquiler para eventos como el de Louis Vuitton

Los turistas que visiten el castillo de Bellver pagarán el doble por la entrada, es decir, los cuatro euros que cuesta ahora pasarán a ser ocho. «Tenemos el castillo más barato de Europa, donde algunos llegan a tarifas de hasta 32 euros, por lo que proponemos subirlas el 100%», tal como ha avanzado este viernes el teniente de alcalde de Cultura del ayuntamiento de Palma, Javier Bonet.

Además, las tarifas para el alquiler de espacios del recinto fortificado se triplicarán, según añadió sobre la actualización de la ordenanza que regula las visitas y usos privativos del monumento, que no se modifica desde hace más de una década. El regidor indicó que «las tarifas para residentes se mantendrán y seguirán costando 2,5 euros».

Eventos privados

En cambio, eventos privados como el celebrado en junio por la firma de lujo Louis Vuitton darán más dinero a las arcas públicas. Bellver se cerró a los residentes y visitantes durante una semana y el consistorio palmesano recibió «250.000 euros, una cifra barata, pero era lo máximo que podíamos cobrar con la actual ordenanza. Con la nueva ascendería a 750.000 euros», destacó el responsable del área en la comisión para explicar los presupuestos de Cultura del próximo año.