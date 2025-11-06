Verónica Ronda, protagonista del musical 'Mamma Mia!': "Es un chute de alegría que nos va a cambiar la semana"

La actriz Verónica Ronda interpreta a Donna, la protagonista del musical Mamma Mia!, que entre el 6 y el 16 de noviembre se podrá ver en el Auditorium de Palma. Allí sonarán un total de 23 canciones de ABBA, como Dancing queen, Chiquitita o Super Trouper, en un espectáculo donde no faltarán las lentejuelas y los zapatos de plataforma.

¿Qué tienen las canciones de ABBA para que 50 años después sigan protagonizando un musical?

Yo creo que tienen una fórmula muy sencilla, en cuanto a estructura musical, pero muy pegadiza. Incluso las letras son fáciles de recordar. Que hoy en día podamos ver a niños de cinco años que las tararean y a personas de noventa que coincidieron en esa época musical, me parece fabuloso. No sé si la música de ahora trascenderá tanto como aquella.

Y sus letras, ¿cree que son vigentes?

Creo que es una música que ha permanecido en el tiempo precisamente por eso. Son canciones alegres, solo hay que ver el final del espectáculo, en que la gente se pone en pie a bailar. Son canciones históricas, como Waterloo, son canciones que le cantan al amor, que hoy también se canta al amor constantemente. Ese Chiquitita o el Super Trouper es música disco de los años 70, pero que hoy en día está vigente.

Un momento del muscial 'Mamma Mia!'. / JAVIER NAVAL

¿Cuál es su momento favorito del musical?

Tengo varios. Tengo Money, Money porque es como el numerazo con el que empieza y donde vemos realmente a los 24 bailarines y notamos esa energía de toda la compañía en el escenario, excepto los padres que están entre cajas cantando, pero también se les siente. Para mí es uno de los momentos en los que además se escucha al espectador decir ¡guau! Por los efectos de luz que hay, por la coreografía que hizo Iker Karrera en su día. Luego, en el acto segundo, todo el tramo donde Donna y Sophie comparten ese momento tan especial en el que le enseña el vestido de novia.

¿Qué le exige el papel de Donna vocalmente y físicamente? Porque es una función larga...

Me he dado cuenta de que desde que empecé en el musical hace tres años apenas hago vida social porque es complicado, porque te tienes que cuidar la voz, el cuerpo necesita descansar muchísimo, porque al final son dos horas y cuarenta minutos en los que prácticamente no salgo del escenario y cuando salgo estoy corriendo por detrás para cambiarme de ropa rápidamente o bajando escaleras del teatro para subir otra vez y entrar en la siguiente escena. Es muy exigente, es casi atletismo artístico.

Trabajar con esos trajes y con plataformas tampoco debe de ser fácil.

Sí, y ahora mismo estoy yendo al fisio [risas]. Estamos rotos. Al final, como son muchas horas en el escenario, muchos saltos, movimientos muy bruscos a veces, es muchísimo más que un ejercicio físico normal, porque tienes que compensar lo que vas a hacer vocalmente.

¿Un musical es la máxima expresión artística sobre un escenario?

Yo venía a hacer mucho teatro clásico, y me he dado cuenta de que el teatro musical es muchísimo más exigente, que durante el tiempo que vayas a estar en el espectáculo, estás por y para el espectáculo, es mucho más estricto, necesitas estar al cien por cien. Yo creo que sí, que es como el tótem de las artes escénicas.

¿Le impuso interpretar un papel que en la gran pantalla hizo Meryl Streep o, en los teatros, Nina?

Está bien tomar esos referentes como punto de partida, ver qué han hecho estas mujeres, tanto en el teatro como en la pantalla. Pero también es importante poner algo de ti en ese personaje.

Cuando se lleva tanto tiempo haciendo el mismo musical, ¿hay peligro de acomodarse?

Yo trato siempre de pensar en el día uno y esa sensación de salir al escenario siempre la tengo, porque creo que es importante no perder las cosquillitas del estómago, independientemente de que llevemos 1.170 funciones. Es algo que tengo muy presente, que es simbólico para mí, ese día que abrí la puerta y dije esa primera frase de, “bueno, lo que ha traído la marea”, y cómo se me encendió todo, y es algo a lo que recurro y que tengo bastante fresco. Y trato también de pensar en el espectador. Hay gente que no conoce la historia, hay gente que no ha visto la película, hay gente que viene simplemente por las canciones de ABBA, entonces, da lo mejor de ti para que esta persona viaje y vuele con el espectáculo.

¿Por qué hay que ir a ver 'Mamma Mia!'?

Hay que ver Mamma Mia! porque, sin duda alguna, va a cambiar la emoción de los espectadores. El espectador puede entrar estresado, triste, alegre, pero hacia donde le vamos a llevar, la gente dice que ha volado. Y creo que eso es importante en estos tiempos que corren, que ponemos la tele y vemos noticias tremendas y que nos duele el alma y, de repente, compartir dos horas cuarenta donde nos vamos a olvidar del mundanal ruido, donde vamos a ser felices, donde vamos a salir con un chute de alegría que nos va a cambiar la semana.

Sin comentar que el público estará una semana tarareando las canciones de ABBA...

Yo no era fan y estoy enamorada de la música de ABBA ahora mismo. Creo que lo que consigue este espectáculo es que salgas de ahí con ganas de vivir y de comerte el mundo.