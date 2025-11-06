Estos son los edificios y espacios que se podrán visitar gratis los días 15 y 16 de noviembre durante el festival Open House Palma
El antiguo cuartel de Son Busquets, la residencia de las Hermanitas de los Pobres o la sede de este diario son algunas de las opciones
El festival de arquitectura Open House Palma ha dado a conocer el listado de espacios y edificios que se podrán visitar gratuitamente durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. El antiguo cuartel militar de Son Busquets, el convento y residencia de las Hermanitas de los Pobres, Villa Bonet, donde estuvo el bar Casablanca en El Terreno, o la sede de Diario de Mallorca son algunas de las propuestas incluidas en la edición de este año.
Los horarios y días en que se podrá acceder a cada uno de estos lugares está indicado en la página web https://openhousepalma.org. Hay que tener en cuenta que las visitas de algunos de ellos exigen una preinscripción.
Este es el listado de edificios y espacios que se podrán visitar:
1. Son Busquets
Este antiguo cuartel de artillería está situado entre la carretera de Valldemossa y la calle Capitán Salom. Construido en 1949, lleva abandonado décadas y está a la espera de que en sus terrenos se construya vivienda pública.
2. OHLAB - Estudi d'arquitectura
3. Claustro y basílica de Sant Francesc
4. Espai Can Anglada
En la calle Anglada se sitúa este nuevo centro dedicado al arte y al pensamiento, ubicado en un casal señorial probablemente del siglo XVIII. Del palacio original, transformado sucesivamente a lo largo del tiempo, quedan vestigios como el pavimento adoquinado del patio, las vigas de madera o algunas de las cornisas interiores.
5. Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears
6. Hospital General de Mallorca
7. Centre Cultural La Misericòrdia
8. Stain Projects
9. Centre de Salut de Son Ferriol
10. Associació Gira-sol
En el número 140 de la calle Manacor, esta asociación de fomento de la salud mental ha creado un bosque urbano dentro en lo que fueron tres antiguos patios de cemento, donde ha plantado más de cien árboles y unas 900 plantas.
11. Projecte Home Balears
12. Edifici Emili Darder - Conselleria de Salut
13. Parc Sanitari Bons Aires
Los terrenos donde se construyó el hospital psiquiátrico fueron los del antiguo Convent de Jesús, en los extramuros de la ciudad, que habían sufrido la desamortización de bienes eclesiásticos. Dentro de este recinto se hallan los restos del antiguo claustro barroco del siglo XVII.
14. Fàbrica de begudes PUIG
15. Terreno Barrio Hotel
16. MUNARQ Arquitectes - Monterrey 50B
17. Villa Bonet
Villa Bonet, una de les obras más singulares del arquitecto Carles Garau i Tornabells y el único ejemplo de arquitectura racionalista en El Terreno. Fue construida en 1932 como residencia de verano para la familia propietaria de Bordados Bonet y su planta baja se convirtió en el Bar Casablanca a mediados de los 80.
18. Casa Est i Casa Oest
Son dos viviendas unifamiliares situadas en la entrada de Son Vida, concebidas por la arquitecta Esther Morro como dos variaciones de un mismo principio: habitar el paisaje desde la discreción, la luz y la relación con la topografía. Ambas casas comparten una misma estructura formal -volúmenes limpios y muros de piedra- pero cada una presenta su propio carácter, son casas gemelas, pero no idénticas.
19. Tania Baides (Atelier)
20. Germanetes dels Pobres
Edificio histórico situado en General Riera, en una parcela de más de 14.700 m² con jardines y huertos amplios. El conjunto se compone de un edificio principal y dos más pequeños, todos ellos con cinco plantas, que han sido rehabilitados para acoger a personas mayores. El edificio fue proyectado por Gaspar Bennazar Moner y es propiedad del Consell de Mallorca.
21. LA BIBI + REUS RESIDENCE
22. LA BIBI + REUS COUNTRY
23. LA BIBI + REUS CITY
24. Cansalas Gallery & Art House
25. Casa Encarnació Viñas - Josep Maria Llompart
26. Teatre del Mar
27. HM Balanguera
28. Teatre Principal
29. Gran Hotel
30. Can Balaguer
31. Can Bordoy Grand House & Garden
32. Llotja de Mercaders
33. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma
33. Astilleros de Mallorca
34. Consolat de Mar
La sede del Govern balear ha tenido diferentes usos, aunque en un principio fue construido para acoger una de les instituciones más antiguas del Regne de Mallorca: el Consolat de Mar. La construcción de este edificio comenzó en 1604.
35. Seu Institucional de l'Autoritat Portuària Portuària de Balears
36. Parlament de les Illes Balears
37. Cort
38. Palau del Consell de Mallorca
39. Galeria 6 A
40. Casa mare de 6a (Pont i Vic)
41. Museu de Mallorca
42. Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears
43. Portella
El estudi GRAS Reynés Arquitectos ha rehabilitado este antiguo casal mallorquín que fue propiedad del pintor Joaquim Torrents, que quiso recrear la atmósfera de las construcciones de Venecia. El inmueble se ha reconvertido en hotel urbano.
44. Societat Arqueològica Lul·liana
45. Diario de Mallorca
46. Palau de Congressos
47. Central Tèrmica de cas Tresorer
48. Mercat de Pere Garau
49. Studio Islas
50. Imprenta Nueva Balear
51. Coliseo Balear
52. Tirme-Parc de Tecnologies Ambientals - CIEA
53. Llar de la Infància
54. Cementerio
55. HM Palma Blanc
56. Palma Sport & Tennis Club
57. Seu del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca
Este edificio en El Terreno destaca por su estructura de hormigón visto, por la singular celosía de acero inoxidable que recubre las cuatro fachadas y los pilares de piedra de Santanyí, que aportan solidez y equilibrio visual al conjunto. Es un proyecto de Sebastián Gamundí, José Luis Juan Coll y Jaime Bestard, con los arquitectos técnicos José Frau y Alberto Arguimbau.
58. Faro de Portopí
59. Edifici Moneo, Fundació Miró Mallorca
60. Taller Sert, Fundació Miró Mallorca
