Estos son los edificios y espacios que se podrán visitar gratis los días 15 y 16 de noviembre durante el festival Open House Palma

El festival de arquitectura Open House Palma ha dado a conocer el listado de espacios y edificios que se podrán visitar gratuitamente durante el fin de semana del 15 y 16 de noviembre. El antiguo cuartel militar de Son Busquets, el convento y residencia de las Hermanitas de los Pobres, Villa Bonet, donde estuvo el bar Casablanca en El Terreno, o la sede de Diario de Mallorca son algunas de las propuestas incluidas en la edición de este año.

Los horarios y días en que se podrá acceder a cada uno de estos lugares está indicado en la página web https://openhousepalma.org. Hay que tener en cuenta que las visitas de algunos de ellos exigen una preinscripción.

Este es el listado de edificios y espacios que se podrán visitar:

1. Son Busquets

Este antiguo cuartel de artillería está situado entre la carretera de Valldemossa y la calle Capitán Salom. Construido en 1949, lleva abandonado décadas y está a la espera de que en sus terrenos se construya vivienda pública.

Algunas de las naves militares que se conservan en Son Busquets. / B. Ramon

2. OHLAB - Estudi d'arquitectura

3. Claustro y basílica de Sant Francesc

4. Espai Can Anglada

En la calle Anglada se sitúa este nuevo centro dedicado al arte y al pensamiento, ubicado en un casal señorial probablemente del siglo XVIII. Del palacio original, transformado sucesivamente a lo largo del tiempo, quedan vestigios como el pavimento adoquinado del patio, las vigas de madera o algunas de las cornisas interiores.

5. Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears

6. Hospital General de Mallorca

7. Centre Cultural La Misericòrdia

8. Stain Projects

9. Centre de Salut de Son Ferriol

10. Associació Gira-sol

En el número 140 de la calle Manacor, esta asociación de fomento de la salud mental ha creado un bosque urbano dentro en lo que fueron tres antiguos patios de cemento, donde ha plantado más de cien árboles y unas 900 plantas.

11. Projecte Home Balears

12. Edifici Emili Darder - Conselleria de Salut

13. Parc Sanitari Bons Aires

Arcadas del claustro barroco en el complejo sanitario de Bons Aires. / Open House Palma

Los terrenos donde se construyó el hospital psiquiátrico fueron los del antiguo Convent de Jesús, en los extramuros de la ciudad, que habían sufrido la desamortización de bienes eclesiásticos. Dentro de este recinto se hallan los restos del antiguo claustro barroco del siglo XVII.

14. Fàbrica de begudes PUIG

15. Terreno Barrio Hotel

16. MUNARQ Arquitectes - Monterrey 50B

17. Villa Bonet

Villa Bonet, una de les obras más singulares del arquitecto Carles Garau i Tornabells y el único ejemplo de arquitectura racionalista en El Terreno. Fue construida en 1932 como residencia de verano para la familia propietaria de Bordados Bonet y su planta baja se convirtió en el Bar Casablanca a mediados de los 80.

Villa Bonet / Open House Palma

18. Casa Est i Casa Oest

Son dos viviendas unifamiliares situadas en la entrada de Son Vida, concebidas por la arquitecta Esther Morro como dos variaciones de un mismo principio: habitar el paisaje desde la discreción, la luz y la relación con la topografía. Ambas casas comparten una misma estructura formal -volúmenes limpios y muros de piedra- pero cada una presenta su propio carácter, son casas gemelas, pero no idénticas.

Casa Este y Casa Oeste. / Open House Palma

19. Tania Baides (Atelier)

20. Germanetes dels Pobres

Edificio histórico situado en General Riera, en una parcela de más de 14.700 m² con jardines y huertos amplios. El conjunto se compone de un edificio principal y dos más pequeños, todos ellos con cinco plantas, que han sido rehabilitados para acoger a personas mayores. El edificio fue proyectado por Gaspar Bennazar Moner y es propiedad del Consell de Mallorca.

Así es la residencia de las Hermanitas de los Pobres / B. Ramon

21. LA BIBI + REUS RESIDENCE

22. LA BIBI + REUS COUNTRY

23. LA BIBI + REUS CITY

24. Cansalas Gallery & Art House

25. Casa Encarnació Viñas - Josep Maria Llompart

26. Teatre del Mar

27. HM Balanguera

28. Teatre Principal

29. Gran Hotel

El Gran Hotel, sede del CaixaForum Palma. / Europa Press

30. Can Balaguer

31. Can Bordoy Grand House & Garden

32. Llotja de Mercaders

33. Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma

33. Astilleros de Mallorca

34. Consolat de Mar

La sede del Govern balear ha tenido diferentes usos, aunque en un principio fue construido para acoger una de les instituciones más antiguas del Regne de Mallorca: el Consolat de Mar. La construcción de este edificio comenzó en 1604.

35. Seu Institucional de l'Autoritat Portuària Portuària de Balears

36. Parlament de les Illes Balears

37. Cort

38. Palau del Consell de Mallorca

39. Galeria 6 A

40. Casa mare de 6a (Pont i Vic)

41. Museu de Mallorca

42. Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears

43. Portella

El estudi GRAS Reynés Arquitectos ha rehabilitado este antiguo casal mallorquín que fue propiedad del pintor Joaquim Torrents, que quiso recrear la atmósfera de las construcciones de Venecia. El inmueble se ha reconvertido en hotel urbano.

44. Societat Arqueològica Lul·liana

45. Diario de Mallorca

Visita a Diario de Mallorca durante la anterior edición de Open House Palma. / Gabi Rodas

46. Palau de Congressos

47. Central Tèrmica de cas Tresorer

48. Mercat de Pere Garau

49. Studio Islas

50. Imprenta Nueva Balear

51. Coliseo Balear

52. Tirme-Parc de Tecnologies Ambientals - CIEA

53. Llar de la Infància

54. Cementerio

55. HM Palma Blanc

56. Palma Sport & Tennis Club

57. Seu del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca

Este edificio en El Terreno destaca por su estructura de hormigón visto, por la singular celosía de acero inoxidable que recubre las cuatro fachadas y los pilares de piedra de Santanyí, que aportan solidez y equilibrio visual al conjunto. Es un proyecto de Sebastián Gamundí, José Luis Juan Coll y Jaime Bestard, con los arquitectos técnicos José Frau y Alberto Arguimbau.

58. Faro de Portopí

59. Edifici Moneo, Fundació Miró Mallorca

60. Taller Sert, Fundació Miró Mallorca