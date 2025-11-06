OUT!, la muestra de cine LGTBI+ de Baleares, se despide después de ocho años

El equipo de dirección de OUT! Muestra de Cine LGTBI+ de las Illes Balears ha anunciado la despedida de este festival tras ocho años de trayectoria. El fin de este proyecto se debe a la dificultad de financiación, la falta de estabilidad y el cansancio acumulado.

“Esta decisión llega tras meses de reflexión, y con una mezcla de orgullo y agotamiento. Detrás de cada edición ha habido meses de trabajo intenso, pasión y compromiso para hacer llegar a nuestras salas historias que dan voz a realidades a menudo invisibles. Pero también ha habido una incerteza constante: la dificultad para garantizar la financiación año tras año, la falta de estabilidad y el cansancio acumulado nos han llevado a hacer esta pausa necesaria”, ha comunicado OUT!

El equipo de esta muestra de cine recuerda que en estos ocho años se han proyectado centenares de largometrajes, documentales y cortometrajes de todo el mundo, “dando visibilidad a historias sobre identidad, amor, resistencia y libertad”. También se han impulsado actividades paralelas para abrir espacios de reflexión: mesas redondas, encuentros con cineastas, presentaciones, debates (por ejemplo, sobre infancia LGTBIQ+, salud sexual, diversidad, migración), cuentacuentos para los más pequeños, etc.

“Esta no es una despedida amarga, ni una queja. Es una parada honesta y consciente. Estamos inmensamente agradecidas a todas las personas, profesionales, cineastas, voluntariado, entidades, instituciones públicas y privadas, y sobre todo al público fiel que nos ha acompañado durante todos estos años desde el primer día. Sin vuestro apoyo, entusiasmo y confianza, OUT! no habría sido posible”, añaden los responsables del festival.

OUT! nace en 2018, de la mano de la asociación cultural Mèdit, para, entre otros objetivos, sensibilizar sobre la diversidad afectiva, sexual y de género. “Nos queda la satisfacción de haber aportado nuestro grano de arena a construir una cultura más abierta e inclusiva con la visibilización del colectivo LGTBIQ+, y de haber creado una comunidad que ha crecido con nosotros”, afirman sus responsables en el comunicado.