Open House Palma abrirá Son Busquets, la residencia de las Hermanitas de los Pobres y el antiguo bar Casablanca

El festival de arquitectura Open House Palma ha dado a conocer su programa de 2025, en el que vuelve a abrir unos 60 edificios y espacios de la ciudad para que puedan ser visitados. Será el fin de semana del 15 y 16 de noviembre y entre las novedades, este año se podrá ver el antiguo cuartel de Son Busquets, pendiente de reforma, el convento-residencia de las Hermanitas de los Pobres y Villa Bonet, donde estuvo el bar Casablanca, en el Terreno. La sede de Diario de Mallorca participa por segundo año y abrirá sus puertas.

Open House comenzará el próximo lunes, 10 de noviembre, con un programa de talleres, charlas y caminatas por barrios como Son Gotleu, Cala Major y El Amanecer, para hacer reflexionar sobre el crecimiento de la ciudad e incorporar aspectos de zonas alejadas del centro histórico, han explicado los organizadores de este “festival de arquitectura para no arquitectos”.

Villa Bonet, casa construida en 1932, en El Terreno. / Open House

Pero el gran atractivo de Open House es la posibilidad de entrar en edificios, casas particulares y espacios que arquitectónicamente son interesantes y que en muchos casos no se abren al público. En total serán unos 60 y, entre las novedades, los organizadores han destacado el antiguo cuartel de Son Busquets, donde se construirán viviendas, que se podrá visitar el sábado y el domingo, de 10 a 12 horas con inscripción previa; el convento-residencia de las Hermanitas de los Pobres, que abrirá el domingo de 10 a 14 horas, y Villa Bonet, una de las obras más singulares del arquitecto Carles Garau i Tornabells y el único ejemplo de arquitectura racionalista en El Terreno. Fue construida en 1932 como residencia de verano para la familia propietaria de Bordados Bonet y su planta baja se convirtió en el Bar Casablanca a mediados de los 80.

Belén Martínez, directora de este festival. / Open House Palma

“Open House Palma llega este año a la quinta edición, y por eso queríamos que los edificios que se pueden visitar ofrezcan no solo un abanico de estilos y épocas históricas, sino también que mostrasen usos diferentes. Es el caso del faro de Portopí, que es uno de los que está en funcionamiento más antiguo del mundo; el Coliseo Balear, que acoge espectáculos para un público numeroso, o la Casa Encarnació Viñas - Josep Maria Llompart, donde vivió el célebre poeta y activista cultural del que este año se celebra el centenario de su nacimiento”, ha comentado Belén Martínez, directora del festival. La presentación ha tenido lugar en el Parc Sanitari Bons Aires, junto a los restos de las arcadas del antiguo convento de Jesús.

Arcadas del claustro del antiguo convento de Jesús, del siglo XV, situadas en el Parc Sanitari Bons Aires. / Open House Palma

En la línea de lo manifestado por Martínez, entre los edificios que se podrán visitar el fin de semana del 15 y 16 de noviembre también figuran el Espai Can Anglada, un nuevo centro de arte y pensamiento ubicado en un casal señorial rehabilitado por la arquitecta Carme Pinós, o el centro de salud de Son Ferriol, proyectado por Munarq arquitectos y que representa una nueva manera de entender la arquitectura sanitaria.

También Diario de Mallorca abrirá sus puertas el sábado, 15 de noviembre, entre las 10 y las 14 horas, para que voluntarios expertos en arquitectura guíen los recorridos y ofrezcan detalles sobre la historia y el diseño del edificio que es su sede desde 1992. El inmueble es un proyecto de Joan J. Morey, Àngels Sena, Joan J. Bomín, Antonio Ramis, Juan Calafat y Bartomeu Font.

Casa Este y Casa Oeste, de la arquitecta Ester Morro. / Open House Palma

Coincidiendo con Open House Palma se celebrarán unas jornadas sobre arquitectura y salud mental organizadas por la conselleria de Salud con las que se pretende hacer reflexionar y difundir cómo el diseño de espacios influye en el bienestar emocional de las personas y qué papel juega en la recuperación de pacientes.

Todo el programa y la información sobre los edificios que abrirán sus puertas están disponibles en la web https://openhousepalma.org.