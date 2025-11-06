'Let's Art' celebra los 30 años de Porto Pi con una edición dedicada a las personas y la diversidad
Cuatro muralistas intervienen las paredes del centro hasta el 8 de noviembre convirtiéndolo en un espacio de creación viva con obras que rinden homenaje a la memoria colectiva
Porto Pi celebra su 30 aniversario con una nueva edición de Let's Art, el festival que ha consolidado al centro comercial como epicento del arte urbano en Mallorca. En su cuarta entrega, que se celebra del 4 al 8 de noviembre, la cita reúne a cuatro de los muralistas más reconocidos del panorama internacional —Mohamed L’Ghacham, Lidia Cao, Nextor Otaño "Nexgraff" y Christian Sasa— bajo un eje temático que rinde homenaje a la identidad, las personas y las emociones que han dado vida al espacio durante tres décadas.
"Porto Pi es más que un centro comercial, es un lugar tejido por personas y emociones y eso es lo que celebramos con arte en sus muros", ha subrayado este jueves Ana López, gerente del centro, durante la presentación del festival.
Además, López ha destacado la implicación del público, que puede interactuar con los artistas y presenciar en directo el proceso creativo, una experiencia que transforma los pasillos en un auténtico museo al aire libre.
La curadería de esta edició corre a cargo del diseñador y muralista Sergi Solé, quien reinterpretará las letras 'ART' de la terraza del centro, convertidas ya en símbolo visual de Porto Pi.
Murales con alma
El artista Christan Sasa ha explicado que su mural busca "representar la unión y la diversidad, los vínculos que nos transforman y nos sustentan". Por su parte, Lidia Cao ha señalado que su obra "representa la diversidad cultural y la igualdad de oportunidades para florecer en un mismo lugar", con su característico trazo que mezcla cómic y expresividad psicológica.
Desde Mataró, Mohamed L'Ghacham aporta una pieza cargada de realismo y memoria cotidiana. "He querido hacer un homenaje al propio lugar, un diálogo entre quienes visitaban Porto Pi hace veinte años y quienes lo recorren hoy, para que cada persona se reconozca en los pequeños momentos del día a día", ha comentado el artista.
Por último, el joven vasco Nextor Otaño, conocido internacionalmente como Nexgraff, reinterpreta una fotografía antigua de Mallorca: "He querido darle color al pasado, crear una composición que contraste la initimidad de una escena familiar con el paisaje urbano".
Durante el acto, el director general del departamento de Cultura del Govern, Pedro Vidal, ha elogiado la iniciativa: "Porto Pi demuestra que la periferia puede convertirse en centro, en un espacio cultural vivo y accesible".
