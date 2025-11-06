Un joven director mallorquín rueda un tráiler gracias a Netflix

Miquel Jaume, joven director de cine de Artà, ha finalizado el rodaje de Manténgase a la espera, un tráiler realizado gracias a la mención de honor obtenida en el certamen ¡Consumidores y acción!, organizado por Netflix y la OCU.

Esa mención de honor le ha permitido a Jaume llevar a la pantalla el guion de un cortometraje de creación propia, según ha informado su productora, Árida Films. El trabajo se proyectó en la reciente gala de celebración del 50 aniversario de la OCU, a la que asistió Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y representantes de Netflix España. “Es una oportunidad de oro para darme a conocer en Netflix y, quién sabe, quizá poder vender el proyecto del largometraje”, comenta el director.

'Manténgase a la espera' es una comedia satírica protagonizada por un conserje. / Árida Films

El rodaje de Manténgase a la espera se ha llevado a cabo con el equipo de su productora Árida Films, formada por jóvenes talentos de todo el Estado, especialmente de Canarias, y con un reparto íntegramente mallorquín. El teaser está protagonizado por Joan Maria Pascual, actor de Binissalem con quien Jaume ya había trabajado en Día de platja —cortometraje seleccionado en el Festival de Cine Independiente de Valencia 2021—, junto con Aina Algaba, Cecília Genovart y los gemelos Marc y Jordi Ripoll, todos de Artà. El director ha querido agradecer especialmente la disposición de la directiva del CEIP Na Caragol, que cedió sus instalaciones para el rodaje.

Manténgase a la espera es una comedia satírica inspirada en películas como Relatos salvajes o Un día de furia. La historia narra la frustración de un viejo conserje al que le cortan la luz por error y que, pese a sus constantes reclamaciones, no es escuchado. La trama pone en relieve la labor esencial de la OCU en la defensa de los derechos de los consumidores.

Según Jaume, “es una historia universal que refleja situaciones muy comunes de injusticia social, y que huye de la imagen del superhéroe para reivindicar la del ciudadano corriente. Este proyecto representa un paso adelante en mi carrera artística y me abre la posibilidad de seguir desarrollando producciones propias, originales y coherentes con mi estilo creativo”.