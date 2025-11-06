El Día de las Librerías se celebrará en Palma con presentaciones, libreros invitados y una ruta

El Día de las Librerías se celebrará el próximo martes, 11 de noviembre, y Palma se suma a la cita a través del Gremi de Llibreters con un programa de actividades para todos los públicos.

Una de las iniciativas es Libreros por un día, con la que personas ajenas a esta profesión ejercerán de libreros en algún momento de la jornada, entre ellos escritores como Joan Perelló, Damià Rotger, Aina Fullana y Climent Picornell; el músico Joan 'Xanguito', la ilustradora Flavia Gargiulo, la periodista Margalida Mateu, la dramaturga y actriz Lluki Portas, la comunicadora Julia Mérida, la comercial Rebeca Motos y la coordinadora del club de lectura de Rata Corner, Marta Pérez.

Además, también se ha programado una ruta histórica por diversas librerías emblemáticas de Ciutat conducida por el periodista Joan Carles Palos. La actividad se ha programado en dos sesiones: el mismo martes a las 18 horas y también jueves día 13 a partir de las 10,30 horas.

Las librerías participantes en su día son Drac Màgic, Embat, Lluna, Pròpia, Quart Creixent y Rata Corner y han organizado propuestas que incluyen presentaciones, clubes de lectura y un maratón de podcasts, entre otros.

Programación

18 h Club de lectura sobre 'El vendedor de pasados', de Jose Eduardo Agualusa. En la librería Lluna.

18 h Pódcast 'Leer x Leer', con Mariona Ramis y Maria Grande. En Rata Corner.

18:30 h Presentación ´Los Empantallados´, de Aina Zuazaga y Marina Zapata + Taller Desempantallem-nos. En Quart Creixent.

18:30 h Club de lectura sobre 'La anomalía', de Hervé Le Tellier. A Drac Màgic.

18:30 h Presentación 'Aires de intruso', de Joan Perelló. Climent Picornell acompaña al autor. En Embat.

19 h Presentación 'Famulus', de Maria Khan, en conversación con la escritora, traductora y música Laia Malo. En la Librería Pròpia.