El Día de las Librerías se celebrará en Palma con presentaciones, libreros invitados y una ruta
El Día de las Librerías se celebrará el próximo martes, 11 de noviembre, y Palma se suma a la cita a través del Gremi de Llibreters con un programa de actividades para todos los públicos.
Una de las iniciativas es Libreros por un día, con la que personas ajenas a esta profesión ejercerán de libreros en algún momento de la jornada, entre ellos escritores como Joan Perelló, Damià Rotger, Aina Fullana y Climent Picornell; el músico Joan 'Xanguito', la ilustradora Flavia Gargiulo, la periodista Margalida Mateu, la dramaturga y actriz Lluki Portas, la comunicadora Julia Mérida, la comercial Rebeca Motos y la coordinadora del club de lectura de Rata Corner, Marta Pérez.
Además, también se ha programado una ruta histórica por diversas librerías emblemáticas de Ciutat conducida por el periodista Joan Carles Palos. La actividad se ha programado en dos sesiones: el mismo martes a las 18 horas y también jueves día 13 a partir de las 10,30 horas.
Las librerías participantes en su día son Drac Màgic, Embat, Lluna, Pròpia, Quart Creixent y Rata Corner y han organizado propuestas que incluyen presentaciones, clubes de lectura y un maratón de podcasts, entre otros.
Programación
18 h Club de lectura sobre 'El vendedor de pasados', de Jose Eduardo Agualusa. En la librería Lluna.
18 h Pódcast 'Leer x Leer', con Mariona Ramis y Maria Grande. En Rata Corner.
18:30 h Presentación ´Los Empantallados´, de Aina Zuazaga y Marina Zapata + Taller Desempantallem-nos. En Quart Creixent.
18:30 h Club de lectura sobre 'La anomalía', de Hervé Le Tellier. A Drac Màgic.
18:30 h Presentación 'Aires de intruso', de Joan Perelló. Climent Picornell acompaña al autor. En Embat.
19 h Presentación 'Famulus', de Maria Khan, en conversación con la escritora, traductora y música Laia Malo. En la Librería Pròpia.
- Instalan dos nuevos radares en la avenida Adolfo Suárez de Palma para castigar el exceso de velocidad
- Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Aldama celebra en audio el segundo pelotazo con el Govern Armengol
- Estos son los requisitos de acceso a las ayudas para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- Se cumplen 20 años de la demolición nocturna del Pont des Tren: “La gente lloraba al ver su destrucción”
- Palma destinará 300.000 euros para eliminar el conflictivo carril bici de la calle Blanquerna
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958