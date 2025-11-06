Congrés Internacional sobre Ramon Llull a Mallorca: un fòrum per aprendre dels grans lul·listes
Experts de tot el món participen en aquest Congrés sobre el savi mallorquí; el més important dels darrers cinquanta anys | Se celebrarà a l'Escola d'Hoteleria, en el Campus UIB, del 20 al 22 de novembre.
Mallorca esdevindrà l’epicentre del lul·lisme els dies 20, 21 i 22 de novembre. En aquestes dates se celebrarà a l'Escola d’Hoteleria, al campus UIB, el Congrés Internacional Els espais de Ramon Llull: context, pensament i projecció; una cita en la qual participaran experts en la figura del savi mallorquíde tota Europa i també d'Amèrica.
Un encontre dels experts lul·listes de tot el món
Aquest congrés partirà d’una perspectiva científica per apropar-se als espais de Ramon Llull i la seva figura des de tres dimensions: el context geogràfic i històric de Llull, el seu pensament en el marc de la cultural medieval i la projecció lul·liana en la història fins a arribar als nostres dies.
L’esdeveniment ha estat impulsat i finançat per l’AETIB del Govern de les Illes Balears. L'Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM), de la UIB, s'ha encarregat de la seva organització de la mà de Rafael Ramis Barceló i Antoni Bordoy Fernández, catedràtics de la UIB, membres de l’IEHM i destacats estudiosos de Ramon Llull i de la tradició lul·liana.
Aquestes jornades tenen com a objectiu dur a terme un estat de la qüestió en la recerca lul·liana a partir de la trobada d’investigadors de tot el món que se centraran, principalment, en tres qüestions: Ramon Llull en el context geogràfic i històric; El pensament de Ramon Llull en el marc intel·lectual i cultural i La projecció de Llull: els secrets del lul·lisme.
Impulsar noves investigacions sobre Ramon Llull
A més, tal com explica el catedràtic Rafael Ramis Barceló, el congrés vol “projectar la llavor lul·liana i que en el futur continuï aquesta baula de lul·listes i especialistes en Ramon Llull”. De fet, Ramis incideix en la necessitat que es produeixi un relleu generacional en el si dels centres d’estudi de Llull de tot el món. En aquest sentit, destaca: “aquest Congrés, a més, ha promogut una beca d'iniciació a l'estudi de Ramon Llull, de manera que, a més de tot això, del Congrés en sortirà una tesi doctoral”.
“Estam en un moment d’impàs i crec que és crucial fer el Congrés ara i fer-lo a Mallorca per donar visibilitat al lul·lisme i fomentar que les noves generacions continuïn les investigacions sobre la seva figura”, argumenta Ramis. Cal destacar que la inscripció al Congrés és gratuïta.
Ramon Llull, un autor polièdric
Nascut a Mallorca el 1232, Ramon Llull és un autor “polièdric”, en paraules de Ramis: “No només té un vessant literari, també filosòfic, teològic, jurídic, mèdic… És un autor que és un univers en si mateix. El seu estudi requereix molta especialització”.
Ramon Llull és “un personatge únic a la història. No en trobaràs altre igual”, remarca. Fou, el pare del català literari; el primer gran autor en llengua vernacla, precursor de les teories combinatòries, de la informàtica i del diàleg interreligiós.
El Congrés que ara se celebrarà a Mallorca, és de caràcter científic, un fòrum d’intercanvi de coneixements entre especialistes en el que persones interessades en Ramon Llull i el lul·lisme hi trobaran una oportunitat per aprendre dels grans lul·listes que hi participen. D’altra banda, cal afegir que es lliuraran certificats d’assistència als qui estiguin inscrits i acreditin la seva participació. La inscripció és gratuïta i pot formalitzar-se al web del congrés.
El Congrés lul·lià més important dels darrers 50 anys
Un total de 54 experts de tot el món hi prendran part en aquesta cita de la màxima rellevància. “Es tracta del congrés lul·lià més gran que s'ha organitzat des de 1976, quan la Maioricensis Schola Lul·listica en va dur a terme un a Miramar”, diu el catedràtic.
Els ponents plenaris del congrés són Jordi Gayà i Josep-Enric Rubio. Hi participaran també figures molt reconegudes dins la recerca lul·liana a l’àmbit hispànic com José Aragües (Universidad de Zaragoza), Lola Badia (Universitat de Barcelona), Julia Butinyà (UNED) i Alexander Fidora (Universitat Autònoma de Barcelona). A més, hi participen destacats especialistes de tot el món: Constantin Teleanu (Université de Strasbourg), Amy Austin (University of Texas Arlington), Pamela Beattie (University of Louisville), Linda Báez (Universidad Nacional Autónoma de México), Noel Blanco (University of Chicago), Roger Friedlein (Ruhr-Universität Bochum), Anita Traninger (Freie Universität Berlin), Paul Richard Blum (Loyola University Maryland), Marta Romano (Pontificia Università Antonianum), Anne M. Mayer (Universität Trier) o Thomas Leinkauf (Westfälische Wilhelms-Universität Münster).
