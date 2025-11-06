CineCiutat presenta 'Descobrint Cinema Balear': un viaje por las películas y los referentes de los creadores isleños

CineCiutat presenta la segunda edición de Descobrint Cinema Balear, un programa que invita a conocer el cine de las Islas Baleares desde una perspectiva inédita: a través de las películas que han inspirado a sus creadores.

Del 13 de noviembre al 18 de diciembre, cada jueves CineCiutat acogerá una sesión doble compuesta por una obra balear y una película de referencia elegida por el propio cineasta. En total, seis jueves y seis dípticos que permitirán descubrir no solo las nuevas creaciones del territorio, sino también los universos cinematográficos que las han influido.

La programación se abrirá el 13 de noviembre con Jaume Carrió, que presentará el cortometraje Les imatges arribaren a temps, candidato a los Premios Goya 2026, seguido de Chungking Express, de Wong Kar-wai. Le seguirán Rubén Capilla y Álex Rodríguez con Sacar Pecho y Whiplash (20 de noviembre); Charli Bujosa con Flores para Antonio y La ciénaga, de Lucrecia Martel (27 de noviembre); Guillem Miró con Mario y La última cena, de Tomás Gutiérrez Alea (4 de diciembre); Paolo Marinou-Blanco y Lluís Ortas con Soñando con leones y La vida de bohemia, de Aki Kaurismäki (11 de diciembre); y finalmente, los Hermanos Sepúlveda, que cerrarán la muestra el 18 de diciembre con Idilia y Ex Machina, de Alex Garland.

Descobrint Cinema Balear nace con la voluntad de crear puentes entre el público y los creadores locales, ofreciendo una experiencia cinematográfica que va más allá de la proyección: cada sesión contará con la participación de los cineastas para compartir procesos, influencias y reflexiones. El proyecto busca poner en valor la diversidad del cine balear, visibilizar sus voces emergentes y conectarlas con los grandes maestros que las han inspirado. Una propuesta que, al mismo tiempo, reivindica la importancia de la cinefilia como motor de creación y de diálogo cultural.

El programa forma parte de la línea de proyectos de CineCiutat para dar visibilidad al talento local y fortalecer el tejido audiovisual de las Islas Baleares. Con Descobrint Cinema Balear, la sala ciudadana reafirma su compromiso con la creación de un espacio estable para el cine balear dentro de su programación regular. Descobrint Cinema Balear cuenta con el apoyo del Govern de les Illes Balears a través del Institut d’Estudis Baleàrics, y con la colaboración del Ajuntament de Palma, Copycorner y Deixalles.