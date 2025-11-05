Martita de Graná actúa en Palma: "Una mujer haciendo comedia es algo muy bonito y de lo que me siento orgullosa"

Martita de Graná (Granada, 1989) vuelve al festival del humor Fesjajá con Martita Sea, un espectáculo que se podrá ver en el Trui Teatre el próximo viernes, 7 de noviembre, y para el que ya se han agotado las entradas. La cómica, cuyo nombre real es Marta Martínez, cuenta con 1,6 millones de seguidores en Instagram y 1,4 millones en Facebook, además de 128.000 suscriptores en You Tube. Con esas cifras y tras siete años actuando por escenarios, ella se dedica a “hablar de lo que hablaría una mujer de 35 años estando tomando un café con sus amigas” y se siente “orgullosa” de llenar teatros y de ser inspiración para otras humoristas.

En Martita Sea, el público se encontrará con “un humor muy cotidiano, muy blanco”, en el que no habla ni de religión ni de política -”aunque se nota de qué pie cojeo”-, sino de cómo le ha cambiado la vida desde que es una persona conocida, algo que también ha hecho cambiar su forma de entretener. “Creo que he conseguido con este show que no solamente haya comedia, sino que el espectador pueda pasar por otros ciertos tipos de emociones. También llevo un guitarrista y hago algunas parodias con el público y podemos cantar y es un momento muy divertido”, explica la cómica granadina sobre el espectáculo que trae a Palma.

Me gusta soltar 'marranás' en los escenarios y ser natural y ya está"

El suyo es un humor “muy cercano, muy escatológico”, define. “Me gusta soltar marranás en los escenarios y ser natural y ya está. Y el que se asuste, pues oye, así es”, advierte. Además, cree que reírse de una misma puede ser terapéutico, tanto para ella como para su público. “En uno de los últimos vídeos, me ha venido la regla y no sé si llorar, si reír, si matarte... Que una mujer vea que alguien que hace un vídeo con dos millones de visualizaciones habla de esto y reírse de eso, pues al final es algo muy importante”, señala.

La actriz y humorista, en una representación de 'Martita sea'. / @ernestogonca.com

Martita de Graná considera que puede ser un ejemplo para otras mujeres que se dedican al humor, algo que ha comprobado: “Tengo compañeras que, después de verme en un escenario y ver lo que el público me demuestra, me han dicho, oye, sé que al verte se puede. Y sé que he servido de inspiración para ellas”. En sus inicios, continúa, tenía unos referentes muy concretos: “Siempre he sido del humor albaceteño, de Muchachada Nui, de toda esta gente, de Joaquín Reyes, de Ernesto Sevilla, y la verdad que todo este grupo siempre me ha gustado mucho por eso, porque era un humor un poco tonto y hacían todos esos ruidos que me gusta hacer, esas caras, ese absurdismo a veces. También me inspiró mucho en su momento Dani Rovira, el primer monólogo que vi fue uno suyo que todavía me lo sé de memoria”. No menciona a ninguna cómica y explica la razón: “En ese momento tampoco había muchas chicas que pudieran inspirarme de esa manera, que espero que eso ya, poco a poco, lo estemos cambiando y podamos servir las cómicas de ahora de inspiración a las que vengan”.

Sus vídeos se hacen virales y en los teatros cuenta con un público mayoritariamente femenino, que sobre el escenario “ve a una mujer que se está riendo de las cosas cotidianas que nos pasan a todas, de las cosas que hablamos con nuestra gente”. “Es muy bonito ver un público lleno de mujeres y que se pueda llenar un teatro. Antes, a lo mejor, era más difícil, pero ver un teatro lleno entero de mujeres porque hay una mujer haciendo comedia es algo muy bonito y de lo que me siento orgullosa también”, añade Martita de Graná.

La actriz cree que el humor en general también está cambiando. “Nosotras podemos hablar en el escenario también, eso que creo que es un paso, al final es por lo que estamos luchando las cómicas como yo, que estamos en el escenario hablando de lo que queremos”, insiste.

Con Martita Sea lleva tres años de gira y, al hablar de otros proyectos, adelanta que en marzo podría hacer un programa de televisión, del que no quiere decir mucho más. “Puede ser muy guay, así que ahí lo dejo”, afirma.

Martita de Graná asegura que de lunes a jueves lleva una vida “tranquila en casa” y publica lo que quiere, sin obsesionarse. “No me quiero obligar, ni 'rayarme' porque no subo contenido, porque al final considero que aunque pueda ser influencer y, como dice la gente, generar contenido, lo que quiero es que llegue el fin de semana, que esté a tope y cumplir con el escenario y con mi público, que para mí ese es el momento que más me gusta en mi trabajo”, asegura.