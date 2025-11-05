'L’arquitecte', una obra teatral en forma de 'thriller'

Con la dirección escénica de Rebeca Del Fresno, Produccions de Ferro propone, desde el día 7 y hasta el domingo 16, funciones de L'arquitecte, en el Teatre del Mar. Es una obra de teatro escrita por Josep Ramon Cerdà en la que el autor imagina una ficción sobre la vida y obra de dos arquitectos clave en la transformación de la ciudad de Palma: Josep Ferragut Pou y Gabriel Alomar Esteve, quienes impulsaron unos cambios urbanísticos y arquitectónicos en la segunda mitad del siglo XX, en pleno crecimiento turístico y económico.

La obra se inicia cuando un policía recibe el encargo de investigar la muerte violenta de un prestigioso arquitecto, Josep Ferragut, reconocido por la modernidad de sus propuestas. A partir de este hecho, Cerdà recrea las conversaciones mantenidas entre Ferragut y Alomar en torno a los cambios que debe sufrir Palma, así como sobre los secretos profesionales y personales que ambos arquitectos conocen uno del otro.

Para el autor, “la obra plantea la pregunta ¿De qué estamos hablando cuando discutimos hoy sobre el turismo, la especulación y la ordenación del territorio?” Y añade él mismo la respuesta: “Estamos hoy debatiendo sobre lo mismo que hace casi sesenta años: la especulación, la identidad y el poder”.

L’arquitecte es una obra de ficción, “de ninguna forma pretende ser un documental”, asegura Cerdà, y, aunque los personajes son reales lo que se dice sobre el escenario es imaginado.

Xisco Segura, Miquel Àngel Torrens, Caterina Alorda y Xen Garciuño dan vida a los diferentes personajes de este espectáculo que es uno de los dos proyectos seleccionados en la Primera convocatoria de apoyo a la creación escénica, impulsada por Produccions de Ferro, el Festival de la Paraula y la Fundació Teatre del Mar.