Flavia Mertehikian: "La narración oral es un rito ancestral que tenemos que recuperar"

La magia de la narración oral, el rito ancestral de contar cuentos, “un tesoro que no hay que olvidar en estos tiempos marcados por el consumismo voraz”, es el pilar principal sobre el que se sustenta Había una vez, hace 40 años…, documental que firma la periodista y cineasta Flavia Mertehikian (Buenos Aires, 1973) y que llega ahora a España tras cinco años de trabajo dedicados a seguir la labor que realiza el Club de Abuelos Narradores de Mar del Plata, uno de los más longevos y aplaudidos en su campo.

Flavia Mertehikian ha querido y ha sabido reflejar la conexión entre dos generaciones, la de los abuelos y la de los niños de hoy, a través de la cultura y los afectos, porque ningún niño se resiste al poder de escuchar a un mayor narrándole un cuento. “La narración oral es un rito ancestral que se va perdiendo con el tiempo, pero siempre fue beneficioso para la humanidad, al tratarse de todo un trasvase de saber. Volver a transmitir lo popular es muy importante”, afirma.

Un sueño cumplido y un homenaje

La hoy cineasta, que durante años trabajó para Diario de Mallorca, descubrió el Club de los Abuelos Narradores del Mar del Plata a través de una amiga, y enseguida supo que cuatro décadas narrando cuentos desde el corazón, llevando historias a las guarderías de la ciudad, bien valía “un homenaje audiovisual”. Por diversas situaciones y circunstancias personales, Mertehikian abandonó Mallorca en 2018 para regresar a Argentina, donde decidió emprender una carrera, la de Comunicación Audiovisual, “un sueño” que siempre tuvo, en la Universidad de Mar del Plata. Allí nació este proyecto que se ha materializado en este documental, que este sábado se proyectará, a partir de las 11 horas, en el CineCiutat de Palma. “Tuve la suerte que durante la carrera los docentes se interesaron en el tema, me estimularon mucho para que siguiera investigando y de manera independiente y autogestionada lo fui haciendo, poco a poco”, relata.

El Club de Abuelos Narradores de Mar del Plata / .

“El documental es apto para todos los públicos pero quizá lo disfruten más los adultos”, afirma una directora que reconoce que contar bien un cuento es también un auténtico arte: “Seguro que existen muchas claves y a eso se dedica la coordinadora del Club de Abuelos Narradores de Mar del Plata, María Victoria Padín, una profesora de teatro que los entrena y los prepara para poder visitar las escuelas. Así que es duro, es como una carrera para ellos, hay que aprender a memorizar, interiorizar los cuentos, a contarlos de una manera que cautive a los niños, porque estamos en una época en la que todo nos dispersa la atención”.

Un documental ya premiado

El filme, que también podrá verse este mes en Madrid (en el festival MICE) y Barcelona (en la Biblioteca de Poblenou), y posteriormente en el festival FICFUSA de Colombia y en el Ícaro Festival de Cine de Guatemala, se estrenó hace unos meses en la ciudad de La Plata, en el FICPBA 2024, donde fue reconocido con dos Premios Paralelos a Mejor Producción Femenina y Mención Especial a Mejor Dirección. “La periodista Mar Ferragut me señaló de modo brillante que sería ideal que la película se presente en el Anuari de l’Envelliment que cada año hace la UIB, algo que haremos, junto a la fundadora del Club de Abuelos Narradores, María Rosa Solsona, el próximo día 13”, adelanta.

“Preparando la película tuve que dar con la fundadora del Club. Encontré su página web, porque es escritora, y cuando conseguí comunicarme con ella me dijo que vivía en Palma. Que cosas tiene la vida, seguro que nos habremos cruzado en Mallorca varias veces, pero nos conocimos estando yo en Argentina”, cuenta.

El documental se podrá ver este sábado en CineCiutat / .

Apasionada del género documental, Mertehikian confiesa que necesita agarrarse “a temas que me enamoren. Son procesos muy largos, puedes estar hasta cinco o seis años con el mismo tema y llega un momento en que te puedes saturar y querer abandonarlo todo. Si uno está realmente enamorado sigue apostando por estos proyectos. Este de las personas mayores me interpela, me tocó hondo, porque mi madre también es mayor y de hecho me apoyó mucho, sin su ayuda este documental no habría sido posible. El próximo tema que tengo en mente es el autismo, un trastorno que conozco de cerca. En mi familia hay dos casos”.