Festival
La Fira B! Música inicia mañana su décima edición con 48 propuestas
La décima edición de la Fira B! Música 2025 arrancará mañana, 6 de noviembre, y contará con la presentación de 48 propuestas musicales de géneros diversos, que irán desde la música clásica a la electrónica, pasando por la música contemporánea, tradicional, folk, rock, indie y músicas urbanas. La cita se celebrará durante tres días, hasta el sábado, con actuaciones del sector musical de las islas, así como del panorama estatal e internacional, que se llevarán a cabo en el Teatro Xesc Forteza, Hotel Saratoga, Es Gremi, Teatro Municipal Maruja Alfaro y Motoworld Mallorca.
Según informó ayer la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, los grupos y músicos que forman parte del programa han sido seleccionados entre más de 670 propuestas presentadas a través de la convocatoria del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). También han destacado que esta edición presenta un 60 por ciento de grupos con presencia femenina. Actuarán, entre otros, artistas que han recibido apoyo en la creación del IEB, como K12 (Gori Matas), Pere Bujosa Trio, Victoria Lerma, Jordi Maranges i Amas, entre otros. También se presentan los premios emergentes Pop Rock de Palma (Lyra’s Hëll) y Mad Cool Talent (Miss Blanche).
Dentro de la programación, se otorgarán hoy los Premios Enderrock de la Música Balear 2025 en el Teatro Principal de Palma. En cuanto a las jornadas profesionales, se llevarán a cabo cada mañana en el Teatro Mar i Terra, y serán un punto de encuentro entre profesionales y artistas del sector musical con charlas, talleres, presentaciones y encuentros rápidos. Los ejes principales de las jornadas profesionales debatirán temas como la relación entre el público, los artistas y los espacios, y las estrategias para ampliar audiencias.
- El Consell ordena el derribo de una casa de 250 metros en zona ANEI de máxima protección
- El PP propone que el castellano sea por ley lengua vehicular en la Educación de Baleares
- El vicepresidente de AENA reconoce que las distancias en el interior del aeropuerto de Palma seguirán siendo 'necesariamente largas' tras las obras
- La Aemet avisa: un frente frío dejará lluvias y tormentas en Baleares
- Quién es Andrea Ivanova, la mujer que vive en Mallorca y asegura tener los labios más grandes del mundo
- Las fiestas de Sant Sebastià de Palma pierden su concierto de gran formato y se traslada a la Mare de Déu de la Salut
- Médicos y enfermeras denuncian las 'penosas condiciones' del centro de salud de s’Escorxador
- Lista Forbes: un mallorquín entre las diez mayores fortunas de España