La Fira B! Música inicia mañana su décima edición con 48 propuestas

La décima edición de la Fira B! Música 2025 arrancará mañana, 6 de noviembre, y contará con la presentación de 48 propuestas musicales de géneros diversos, que irán desde la música clásica a la electrónica, pasando por la música contemporánea, tradicional, folk, rock, indie y músicas urbanas. La cita se celebrará durante tres días, hasta el sábado, con actuaciones del sector musical de las islas, así como del panorama estatal e internacional, que se llevarán a cabo en el Teatro Xesc Forteza, Hotel Saratoga, Es Gremi, Teatro Municipal Maruja Alfaro y Motoworld Mallorca.

Según informó ayer la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, los grupos y músicos que forman parte del programa han sido seleccionados entre más de 670 propuestas presentadas a través de la convocatoria del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). También han destacado que esta edición presenta un 60 por ciento de grupos con presencia femenina. Actuarán, entre otros, artistas que han recibido apoyo en la creación del IEB, como K12 (Gori Matas), Pere Bujosa Trio, Victoria Lerma, Jordi Maranges i Amas, entre otros. También se presentan los premios emergentes Pop Rock de Palma (Lyra’s Hëll) y Mad Cool Talent (Miss Blanche).

Dentro de la programación, se otorgarán hoy los Premios Enderrock de la Música Balear 2025 en el Teatro Principal de Palma. En cuanto a las jornadas profesionales, se llevarán a cabo cada mañana en el Teatro Mar i Terra, y serán un punto de encuentro entre profesionales y artistas del sector musical con charlas, talleres, presentaciones y encuentros rápidos. Los ejes principales de las jornadas profesionales debatirán temas como la relación entre el público, los artistas y los espacios, y las estrategias para ampliar audiencias.