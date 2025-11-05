Albert Pinya: “Siempre he tratado de ser un pintor del silencio”

Vuelve usted a Milán, la ciudad donde empezó todo. ¿Qué recuerdos guarda de aquellos inicios y qué significa para usted esta ciudad?

Fue en Milán la ciudad donde expuse por primera vez, en una galería, en 2008. Ahí empecé a descubrir una escena internacional que, desde entonces, nutriéndome y formándome, ha servido para poder desarrollarme vital y profesionalmente. Amplificando la percepción, la mirada, el pensamiento. Un aprendizaje constante repleto de estímulos incesantes. Han pasado casi veinte años y sigo conservando muchas de las amistades con las que comencé a forjar mi carrera. De hecho, con uno de los comisarios de esta muestra, Gianluca Ranzi, ya trabajé en 2007 en la exposición ‘No va más. The game’s on’, comisariada por Achille Bonito Oliva en el Museo Vostell-Malpartida (Cáceres).

Milán es una ciudad que respira arte. ¿Qué lugares son de obligada visita cuando viaja hasta la capital de la Lombardía?

La pinacoteca de Brera, que alberga importantes obras de Mantegna o Tintoretto, y el osario que se encuentra en una de las capillas de la iglesia de San Bernardino alle Ossa son dos lugares que procuro visitar siempre. También me gusta ir a tomar un trago de Braulio, por las noches, a Da Peppuzzo. Un pequeño bar ubicado en la zona del Navigli donde suele aparecer una fauna de lo más particular. Por aquel barrio residió la poeta Alda Merini.

La exposición lleva por título ‘Semper Quaero’. ¿Todavía no ha encontrado lo que está buscando?

Es la búsqueda lo que me mantiene activo, dinámico y despierto. Aunque algunas veces no sepa, exactamente, lo que busco. Una curiosidad que no cesa y que, cuanto más conoce, más desea aprender y descubrir. En la historia hay muchos componentes que me ayudan a comprender mejor cuál es mi camino. Lo mismo sucede con la poesía. También han surgido temas que hablan de las problemáticas medioambientales o las políticas de inmigración e inclusión. Es imposible crear sin que afecte el contexto que te rodea.

¿Existe alguna relación entre la exposición que hizo recientemente en Madrid y la de Milán?

Semper Quaero podría ser como la continuación y el epílogo de la muestra Desde la pintura. Sigo trabajando con los mismos conceptos y objetivos. La idea de que todo es pintura pero nada es pintura, el amplio tejido colaborativo y la exaltación de los procesos artesanales son aspectos que definen una exposición como esta. En definitiva, la obsesión por expandir el lenguaje a partir de múltiples medios y registros.

Albert Pinya, en el puente de Brooklyn / Juan Miguel Moyà

La muestra se podrá visitar a partir del 6 de noviembre en la Fundación Mudima. ¿Qué le atrae de un centro con largo recorrido y prestigio en el circuito artístico como este?

Desde que llegué a Milán y conocí el espacio siempre había deseado realizar algún proyecto aquí. La Fondazione Mudima, fundada por el coleccionista italiano Gino Di Maggio, nació en 1989 y ha sido un lugar de referencia para el arte Fluxus y las vanguardias artísticas. Joseph Beuys, Wolf Vostell, John Cage, La Monte Young o Name June Paik son algunos de los artistas que han expuesto en este lugar.

Gianluca Ranzi y Martina Corbetta son los comisarios de la exposición. ¿Qué le exige Albert Pinya a un comisario?

No exijo nada extraordinario. Simplemente, el máximo rigor, profesionalidad y compromiso.

¿Recomienda usted las visitas comentadas para una mejor comprensión del arte contemporáneo?

Todo lo que pueda reforzar la experiencia frente a las manifestaciones artísticas debe ser bienvenido. Hay profesionales muy bien preparados para propiciar estos encuentros. En mi caso, siempre he tratado de ser un pintor del silencio porque el silencio es una contradicción. Es muy expresivo.

¿Qué le ha aportado su participación en el FLEM, tanto en Magaluf como en Nueva York?

La experiencia tanto en Magaluf como en Nueva York ha sido sobresaliente. Considero que el equipo de Rata Corner, liderado por Miguel, Edy y Maria, están haciendo un gran trabajo y están aportando un claro toque de majestuosidad a nuestra ciudad y a nuestras islas.