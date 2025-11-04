El músico Depedro: "Las alabanzas son peligrosas porque generan falsos orgullos"

Un lugar perfecto puede ser un sentimiento o estado de ánimo, propone. ¿Cómo se llega a él?

No tiene por qué ser un lugar geográfico. Supongo que también uno llega siendo consciente de los pasos que da y hacia dónde quiere dirigirse. Yo aún no he alcanzado ese estado y por el camino me he encontrado con muchos obstáculos que me han hecho tropezar, pero me he levantado de nuevo.

La canción que da título al disco trata sobre el ocaso de una pareja. ¿Qué hacer cuando el amor ya no es "una tabla a la que agarrarse", como canta en otro tema?

Sí, en Ojalá el amor nos salve. Siempre hay que luchar por el amor y ponerlo en primer lugar, aunque cuando está claro que se acaba hay que tener la capacidad de dejarlo marchar. La naturaleza humana ha estado batallando con esto desde el principio de los tiempos y todavía no hemos encontrado la respuesta a qué hacer en estos casos.

Le pide al amor "que nos dirija hacia metas que no tengan por qué ser tan formidables".

Lo importante es el recorrido, pero en estos tiempos actuales nos dicen que el objetivo de cualquier cosa tiene que ser el destino. A mí me parece muy aburrido, porque seguro que no es formidable y, una vez hemos llegado, ¿qué hacemos después?

¿Cómo se cultiva la esperanza que refleja en varios de los temas?

La palabra ‘esperanza’ incluye ‘espera’, pero debe ser una espera activa, es decir, tienes que poner tu voluntad al servicio de los sueños para lograr que lleguen.

En el disco loa el aprendizaje que uno extrae al equivocarse.

Tropezarse es imprescindible para el desarrollo de una persona, equivocarse es un elemento básico para aprender y avanzar.

Portada del disco / .

Advierte de lo peligrosa que es la gloria en la canción llamada así. ¿Qué amenazas oculta?

En las profesiones relacionadas con el arte y la creación debemos estar batallando continuamente con el ego y las adulaciones porque confunden y son muy peligrosos. Recibir alabanzas te genera falsos orgullos y al final la gloria está muy vacía. Cuando te quedas solo en tu habitación, no hay nada. La canción es una reflexión sobre ello por si en algún momento se me olvida.

Las redes sociales la fomentan con los likes y los influencers, por ejemplo. ¿Cómo lo lleva en este ámbito?

Intento que no tengan ninguna importancia en el mundo real, pero para mucha gente sí la tiene y vive pendiente de una falsa felicidad que nunca llega. Yo me rebelo contra lo digital quedando con amigos en el mundo real para no hacer nada.

La gloria tiene mucha relación con la premiada película La estrella azul. ¿Con qué se queda del rodaje del videoclip con su director?

Con Javier Macipe [premio Goya al mejor director novel] viajamos a Argentina para recrear una de las escenas de la película en El patio del Indio, que es un lugar de encuentro y baile en Santiago del Estero que se ha convertido en uno de los centros del folclore de Latinoamérica. En Argentina no solo tienen Buenos Aires, aunque a veces lo parezca. Es un país maravilloso y poliédrico, con muchísimas realidades.

Su música se inspira en otras latitudes. ¿A qué se debe?

Bebo de muchas fuentes y este disco tiene sobre todo un tributo a parte del folclore del continente americano, que tanto me nutre en cuanto a inspiración. Digo que tiene tierra y madera, la primera porque ahí están las semillas que germinan y la madera porque los árboles nos regalan una segunda vida a nivel musical, ya sea convertidos en una guitarra o en percusión.

En alguna ocasión citó la frase: "Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semilla".

Es una frase muy impactante del poeta y cura nicaragüense Ernesto Cardenal. Sin embargo, no se puede quedar ahí. Otra vez se trata de la activación en la espera. Las plantas y árboles que nacen de las semillas tienen que ser regados y cuidados para crecer y que algún día sirvan de cobijo y surjan otras posibilidades.

¿Qué aprendió en Bellas Artes extrapolable a la música?

Todas las disciplinas artísticas están conectadas, por lo que me sirvió de mucho. Aprendí a educar mi pupila y sobre todo a darme cuenta de la diversidad y riqueza de voces que hay en el mundo.

Precisamente otro de sus temas habla del miedo a lo diverso.

Porque es más fácil extender ese discurso de miedo y odio que ver las ventajas de la diversidad.