El Festival de Música Antiga de Palma ofrecerá cuatro conciertos en iglesias este noviembre

El Festival de Música Antiga de Palma de este año ofrecerá un total de cuatro conciertos, que se desarrollarán todos los jueves de noviembre, a las 20.30 horas, en diferentes iglesias de la ciudad. La primera cita es este jueves, 6 de noviembre, en la iglesia de Sant Felip Neri.

El ciclo comenzará con la actuación a cargo de la soprano Inés Alonso y Ariel Abramovich, viola de mano, que interpretarán el concierto 'Si amores me han de matar', con un completo repertorio de músicas y canciones renacentistas extraídas del 'Cancionero de Uppsala', publicado en Venecia el año 1556.

El jueves siguiente, día 13 de noviembre, será el turno, en la iglesia de Santa Creu, del grupo Intactus. De su mano, el público asistirá al concierto 'Amor mi fa cantar', basado en muestras del Ars Nova.

Una semana más tarde, el jueves 20 de noviembre, Lumina Nocte ofrecerá al público, en la iglesia de la Mercè, 'A la Cort de Berlín', con obras de Johann Sebastian Bach y de su hijo, Carl Philipp Emanuel Bach.

La nueva edición del festival cerrará el 27 de noviembre, en la iglesia del Convent de la Concepció, con la actuación de los componentes de la Orquestra Barroca Ars Musicae, dirigidos por Bernat Cabot.

A la presentación del festival, que ha tenido lugar en la iglesia de la Mare de Déu de la Mercè, han asistido el director general de Música i Arts Escèniques, Rafel Brunet, Nofre Morey, clavecinista de la formación Orquestra Barroca Ars Musicae, y el técnico del departamento de Cultura Carles Llull.