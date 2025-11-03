Samantha Hudson presenta su último disco en la sala Razzmatazz

La artista, performer y activista queer mallorquina Samantha Hudson actuará en la sala 1 de Razzmatazz de Barcelona, el próximo sábado, 8 de noviembre de 2025, para presentar su último álbum, Música para muñecas (Subterfuge Records). La banda Fades abrirá la noche en este club, que abrirá puertas a las 20 horas.

Samantha Hudson ofrecerá un live show en el que, además de ofrecer un repaso por sus grandes éxitos, presentará el nuevo disco, una irreverente propuesta que se articula en torno a las experiencias vitales de una disidente del género tratando de salir adelante en una gran ciudad. Las entradas para esta actuación ya están a la venta a través de la web oficial www.razzmatazz.com a un precio de 23€ (gastos incluidos).

En Música para muñecas, Hudson ofrece un sonido evolucionado, repleto de reminiscencias a la música club, hard-tech, acid y bakala, géneros cuya velocidad y contundencia contrastan con la profundidad de unas letras que abordan temas como la precariedad, el fracaso y el síndrome del impostor en el tema Esta ciudad, el existencialismo y la depresión en Redención y Me la pela, y la identidad en Disforia, No sé quién soy y Una cosa muy rara.

Samantha Hudson es uno de los grandes fenómenos pop de la actualidad y el gran referente de la Generación Z, ha emergido del panorama queer más underground y ha conquistado los circuitos más estandarizados a golpe de melodías pegadizas, letras descaradas y una visión crítica que desafía y transgrede el orden establecido.

La mallorquina suma multitud de premios internacionales como el MTV EMA 2023 a Mejor Artista Española, Premio Ídolo a Mejor Creadora de Contenido Digital (ganando a personalidades como Ibai Llanos), Premio Tik Tok a mejor creadora de contenido en categoría social, premio Arcoiris del Ministerio de Igualdad por su labor en favor del colectivo LGBT, Premio Oda a persona del año por su visibilización del colectivo en el medio audiovisual, acumuló 8 nominaciones a los Premios MIN 2024: Mejor álbum del año, Mejor artistas emergente, Mejor canción del año, Mejor álbum pop, Mejor álbum rock, Mejor grabación electrónica, Mejor videoclip y Mejor directo.