Sa Boira estrena 'Medea' en el Teatro Principal de Palma

El grupo teatral Sa Boira estrena Medea de Eurípides en el Teatro Principal de Palma el próximo viernes 7 de noviembre a las 20 horas.

Sa Boira, compañía de teatro de la ONCE en Baleares, recuerda que a lo largo de sus 38 años de trayectoria teatral ha escenificado varios textos de autores griegos, como Lysístrata de Aristófanes, Las Troyanas de Eurípides y Fedra, una versión de Domingo Miras, Premio Nacional de Literatura Dramática en el año 2000. “Obras que nos han dado una gran satisfacción y un gran éxito de público.

"Este año nos hemos decidido estrenar otra gran obra griega: Medea de Eurípides, con versión de Ramón Irigoyen, ya que este utiliza un lenguaje muy claro y directo, y el texto contiene una actualidad sobrecogedora”, ha comunicado la compañía.

Además, del vestuario, se han creado unas grandes máscaras para esta obra. / Sa Boira

Esta versión que se podrá ver en el Principal de Palma es el texto que utilizó Nuria Espert cuando dirigió a Irene Papas interpretando a Medea en el Teatre Grec de Barcelona en 1992. La historia de la obra trata sobre la venganza de Medea, tras ser traicionada por su marido Jasón, quien se casa, sin ella saberlo, con la hija del rey Creonte. La diosa hechicera decide matar a la hija de Creonte y a sus propios hijos como venganza contra su marido. “Es una pieza muy espectacular, donde la parte visual es muy importante, hemos creado una serie de máscaras enormes de fibra de vidrio muy potentes que presiden en la escenografía. También hemos creado dos marionetas muy espectaculares que representan los dos hijos de Medea. En la escenografía predomina el color rojo, símbolo de la sangre. Y se ha diseñado un vestuario con una estética que potencia de forma idónea la historia tan dura y cruel que va presenciar el espectador, con un gran trabajo de cada uno de los actores de Sa Boira”, explica la compañía.

En este montaje participan 16 intérpretes, 12 de ellos invidentes. El diseño de vestuario y escenografía es de Bernat Pujol y la confección ha ido a cargo de Rafel Pizarro. El responsable de iluminación es Mateu Fiol y de la pintura de máscaras es Matthew Taylor. Medea es una producción de la ONCE-Illes Balears, dirigida por Bernat Pujol y Mateu Fiol.