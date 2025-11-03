El escritor mallorquín Josep Maria Llompart tendrá una escultura en Palma
El escritor, poeta, intelectual y activista cultural mallorquín Josep Maria Llompart tendrá una escultura en su honor en Palma. El proyecto ha sido impulsado de forma conjunta por el Govern, el Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma y la Obra Cultura Balear (OCB).
La pieza, cuya colocación pondrá fin al Any Llompart en el que se conmemora el centenario de su nacimiento, se ubicará en la esquina entre las calles dels Oms y Missió, el lugar donde nació, y será obra de la escultora mallorquina Georgina Gamundí.
La obra representará a Llompart sentado en un banco "como símbolo de su compromiso cívico y su cercanía, que lo alejaron de ser solo un intelectual de despacho y lo llevaron a elegir una opción de vida marcada por la militancia activa".
"La escultura pública, además de contribuir al embellecimiento y la identidad cultural de la ciudad de Palma, es un acto de recuerdo y de reconocimiento colectivo de los personajes que han marcado su historia", ha explicado la institución insular.
Programación cultural
El Consell ha conmemorado el centenario del nacimiento de Llompart con una programación cultural que, bajo el título 'No evitaràs la nit', ha incluido conferencias, espectáculos, recitales, exposiciones y proyecciones.
"La reivindicación de Llompart, no solo como intelectual sino también como hombre preocupado e inquieto por la situación de su tierra, de su cultura, y, en definitiva, de su gente, constituía una cuestión de justicia y necesidad", ha señalado el regidor de Cultura del ayuntamiento de Palma, Javier Bonet.
