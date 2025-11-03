Carlos Martínez de Tejada crea un escenario de novela en el cementerio de Palma

El escritor Carlos Martínez de Tejada (Venezuela, 1965) presenta ¡Me lo paso de muerte!, una novela que se mueve entre la vida y la muerte, la historia y la fantasía y que convierte el cementerio de Palma —la antigua posesión de Son Tril·lo— en un escenario lleno de humor, misterio y memoria.

El autor invita a los lectores a perder el miedo a lo inevitable y a descubrir, entre lápidas y esculturas, un auténtico museo al aire libre donde todavía resuenan las voces de quienes forjaron la ciudad.

Martínez de Tejada define su obra como "una novela negra histórica que tiene que ver con la tragedia, el drama, la comedia... quién sabe". En sus páginas desfilan personajes ilustres de Mallorca —artistas universales, benefactores, pensadores y también figuras anónimas— junto a episodios reales que marcaron la historia local.

"Son personajes que han aportado muchísimo a la ciudad y que, sin embargo, la gente ha ido olvidando. En la novela vuelven a la vida, porque creo que mientras recordemos, la muerte no existe", resume el autor.

La chispa que dio origen al libro nació, como él mismo cuenta, en una visita guiada al cementerio. "Una señora se acercó llorando porque decía que se le había aparecido un muerto. Aquello me dejó tan impresionado que al día siguiente me desperté sin saber si estaba vivo o muerto", cuenta el escritor.

"A partir de ahí comencé a imaginar un personaje que un día está en una época, otro en otra, que se cruza con diferentes personas y que se pregunta si la vida acaba con la muerte o si, en realidad, la muerte se acaba con la vida". Esa pregunta, confiesa, recorre toda la novela.

Reflexión sobre la memoria y el legado

Más que una historia de fantasmas, ¡Me lo paso de muerte! es una reflexión sobre la memoria, los valores y el legado. "Creo que la vida continúa cuando dejas algo bueno en los demás", explica. "Si llevas a alguien en tu corazón, si recuerdas los valores que te ha transmitido, esa persona sigue viva contigo. Lo mismo ocurre con quienes nos precedieron en la historia de Palma: si los recordamos, siguen formando parte de nosotros".

Portada de la novela de Carlos Martínez de Tejada, '¡Me lo paso de muerte'. / .

Aunque el libro se apoya en hechos y escenarios reales, Martínez de Tejada lo concibe ante todo como un proyecto personal, escrito en sus ratos libres. "A veces, cuando voy en bicicleta por el carril bici, me vienen ideas. Luego las investigo, las ordeno y las escribo. Es un ejercicio fabuloso para el cuerpo y para la mente. Así nacen muchas de las historias que acaban en el libro", comenta.

La obra combina personajes reales e inventados, historias trágicas y divertidas, con una estructura fragmentada y ágil, pensada para los lectores actuales. "Son capítulos cortos y párrafos breves, de lectura fácil. Vivimos tiempos de inmediatez y quería que el libro se adaptara a eso, sin perder profundidad. Es una novela diferente, difícil de encasillar", afirma.

El cementerio como patrimonio vivo

El escenario principal, Son Tril·lo, se convierte en el auténtico protagonista. Martínez de Tejada recupera su nombre original —la antigua finca sobre la que se levantó el cementerio de Palma— y lo presenta como un lugar lleno de historia y belleza.

"Hubo un tiempo en el que los cementerios estaban fuera de la ciudad, alejados por razones de sanidad, y eso alimentó el miedo a la muerte, pero hoy están integrados en la trama urbana. El de Palma, en concreto, es el mayor museo que tiene la ciudad y también su parque más grande. Es un espacio de arte, cultura y naturaleza que forma parte de nuestra memoria colectiva", destaca el autor.

Durante el proceso de documentación, el autor descubrió anécdotas y secretos que no aparecen en los libros. "Hay cosas que nadie te cuenta, historias que sobreviven solo en la memoria oral. A veces alguien te dice: ‘Mi abuela me contó que en tal sitio pasó esto’. Y resulta que tiene razón. Hay que escuchar más a la gente, porque en esos relatos cotidianos se esconde parte de la historia que no está escrita".

A pesar de tratar la muerte como tema central, el tono de la novela es luminoso y, en ocasiones, incluso humorístico. "La verdad es que nadie se ha escandalizado. Al contrario, me dicen que les ha resultado una lectura divertida, sorprendente. Creo que estamos perdiendo el tabú. Las costumbres y los usos funerarios evolucionan. Ahora muchas familias viven la despedida como un encuentro, como una manera de compartir recuerdos. Y eso me parece hermoso", asegura.

En el fondo, ¡Me lo paso de muerte! propone una lección sencilla pero profunda. "En tu vida, deja cosas buenas para los demás. Esa es la manera de seguir viviendo", afirma el autor, convencido de que la memoria es la forma más humana de eternidad.

Más allá de su faceta literaria, Martínez de Tejada ha tenido una trayectoria diversa. Ha trabajado en distintos ámbitos públicos y privados, desde la arquitectura hasta la docencia universitaria, pasando por la gestión institucional.

También fue, brevemente, diputado en el Congreso. "Estuve solo 15 días, pero fue una experiencia muy bonita", recuerda. "Poder representar a los ciudadanos, aunque sea por poco tiempo, es algo increíble. La democracia es el valor más importante que tenemos como sociedad y, a veces, no somos conscientes de ello".