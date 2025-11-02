Recetas saludables: La comida se convierte en poesía en ‘Sopita de ortigas’

Comparar las cremas de verduras con «una mantita que nos arropa» y describir las granadas como «humildes joyeros colmados de gemas» es poesía, aunque el libro Sopita de ortigas es mucho más.

Mercè Ramírez y Álex Ramos, la pareja tras el proyecto de comida saludable NatCooks, equipara su nueva publicación a las muñecas rusas.

«A medida que te adentras vas descubriendo los poemas, ilustraciones, textos y fotografías, que son preciosas y luminosas», destaca ella sobre las imágenes de Andrés Ramírez.

A través de un recorrido por los dos periodos del año más destacados, han dividido el libro en cocina de recogimiento y cocina de apertura, y a partir de ahí combinan recetas con consejos nutricionales para llevar una vida sana, convirtiendo esta artesanal y delicada obra en un homenaje a Mallorca desde el campo en el que residen, cultivan y cocinan.

La misma esencia

«Hoy en día hay muchísimas publicaciones e información sobre comida y nutrición, y nosotros nos hemos ido formando durante más de 15 años en las diferentes teorías alimentarias, como macrobiótica, ayurveda, cocina mediterránea y dietética. Con este bagaje hemos comprobado que todas ellas tienen el mismo origen y aspectos básicos comunes, por lo que queríamos escribir un libro donde esa esencia estuviese reflejada», explican.

Y es algo tan simple como que «lo sano es la comida real, la que proviene de la naturaleza, de la tierra y el mar, la que comía tu bisabuela. Si ella no lo tenía a su alcance, ponlo en duda», ejemplifica Ramos.

Han optado por narrarlo de un modo sencillo, para principiantes, ya que los profanos en la materia «tienen mucha confusión con las diversas teorías. Cuando hay un exceso de información, no es asimilable y nos perdemos, olvidándonos de los más importante», argumenta Mercè Ramírez.

Además, le parecía «aburrido explicar la raíz de la alimentación saludable desde un punto de vista científico», por lo que buscó en sus cuadernos de poemas y encontró joyas que podían «llevar el peso de la narración».

Como afirma la otra mitad de NatCooks, «la alquimia y poesía que aporta la cocina queda reflejada con los poemas, las fotos y las ilustraciones del libro, que pueden inspirar a quienes lo tienen entre sus manos», en palabras del autor de los dibujos.

«Al final una buena dieta tiene que alimentar el cuerpo y el alma», compara sobre la incorporación de los lenguajes artísticos a Sopita de ortigas.

El interior de 'Sopita de ortigas', dividido en cocina de recogimiento y cocina de apertura / Tabletimes

‘Delicatessen’ nutritiva

El título era lo único que ella tuvo claro durante meses antes de dar forma a la publicación. «Es de un poema que escribí (el XV del libro) y refleja que algo que pincha y es desagradable puede convertirse en un alimento nutritivo y delicioso, ya que la crema de ortigas es una delicatessen».

«Además, la ortiga es una de las plantas medicinales con más propiedades y un buen indicador de que el suelo es fértil. Es una señal de la naturaleza que nos avisa de que una tierra está preparada para nutrir el cultivo», según detalla Ramos.

Él aprende todo lo que puede sobre el campo de sus vecinos agricultores y al comprar en las cooperativas, pero en su nuevo libro advierten de que los payeses son una «especie en peligro de extinción» porque no hay relevo generacional.

Las recetas

De los antepasados también provienen las recetas, que son «mapas que nos llevan desde los orígenes de un plato hasta donde estamos ahora, una ruta que han seguido nuestros ancestros o los de otras culturas modificándola sin perder la raíz».

También son «retratos de un paisaje, un clima, una tradición e incluso de alguien, como la abuela María, que plasma en sus platos su toque personal», compara Ramírez. Sin embargo, esta publicación no es un manual de recetas con cantidades exactas, sino que da ideas para que cada uno busque su camino.

Tampoco es una guía sobre dietética, ya que el único deseo de los autores es «ser fuente de inspiración y una cálida invitación a quien se sumerge en su lectura para conocerse y encontrar su propio equilibrio a la hora de alimentarse».

Mercè Ramírez y Álex Ramos lo explicarán con todo detenimiento el domingo 16 de noviembre en el restaurante La Mujer de Verde, en Palma, aunque Sopita de ortigas ya se puede adquirir en la página web de NatCooks por 35 euros.