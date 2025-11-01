Rozalén cierra en el Auditorium de Palma una gira que ‘abraza’ la vida entera

Rozalén eligió Palma para cerrar su gira El Abrazo y lo hizo ayer en una noche tan simbólica como la del 31 de octubre, cuando la frontera entre la vida y la muerte parece difuminarse. En un Auditorium prácticamente lleno, la cantautora convirtió su concierto en una ceremonia de emoción, humor y consuelo colectivo.

"El abrazo es la muestra de cariño por excelencia, sencilla pero imprescindible. Abrazamos al ausente para ser más conscientes del aquí y el ahora", dijo la cantante en voz en off al principio del concierto.

Con una gran ovación, la cantautora apareció en el escenario cantando Lo tengo claro, un tema muy animado al ritmo de las palmas del público. “Bona nit a tothom, bienvenidos al último concierto de la gira”, exclamó la albaceteña.

Desde los primeros acordes quedó claro que esta gira no solo celebra un disco, sino un modo de estar en el mundo. El Abrazo es un trabajo nacido del duelo y la aceptación, donde Rozalén canta a lo que duele sin dejar de celebrar lo que permanece. En directo, esa mezcla de heridas y ternura se amplifica gracias a su presencia escénica: cálida, cercana y casi confesional.

Acompañada por su intérprete de lengua de signos, Beatriz Romero —una figura ya inseparable de su propuesta artística—, Rozalén reafirmó su compromiso con la accesibilidad y la inclusión. Juntas transformaron cada canción en un doble lenguaje de emoción: la voz y las manos se fundieron en un mismo relato.

“Gracias por venir en esta noche de Halloween. Yo soy muy tradicional, soy más del Día de Todos los Santos”, dijo entre risas. Además, visiblemente emocionada pidió un aplauso para Letur, la localidad originaria de Rozalén que hace justo un año sufrió los estragos de la DANA

El repertorio recorrió buena parte de El Abrazo, con momentos especialmente intensos en temas como Lo tengo claro, Tres días, Sácame la pena o En los márgenes, que el público recibió entre ovaciones.

Pop y folclore, unidos en una misma voz

No faltaron, por supuesto, los himnos que la acompañan desde hace años, como La Puerta Violeta, Vivir o Girasoles, los más aclamados por los asistentes. En cada pausa, Rozalén habló con franqueza, entre la risa y la emoción, compartiendo reflexiones sobre el paso del tiempo, la salud mental o la necesidad de cuidarse.

El concierto, que duró cerca de dos horas, combinó momentos de delicadeza casi acústica con otros de celebración rítmica y coral. Su banda aportó texturas que viajaron del pop a la raíz folclórica, con aromas manchegos y latinoamericanos.

El cierre fue un broche perfecto para una gira que ha recorrido escenarios de toda España y que termina en Palma como empezó: mirando de frente a la vida y aceptando su fragilidad.

Rozalén se despidió prometiendo volver, pero también recordando la importancia de parar. Y en esa pausa que anuncia, el público mallorquín la despidió con la certeza de haber asistido a algo más que un concierto: un abrazo colectivo en una noche de difuntos.