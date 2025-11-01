La película ‘Forastera’, rodada en Mallorca, gana el premio Pilar Miró en el festival de cine de Valladolid

La cineasta Lucía Aleñar recibió este sábado el premio Pilar Miró, que se otorga en la Seminci de Valladolid a la mejor dirección de debut en una producción española, por su película Forastera.

La 70 edición del festival de cine valoró la historia de duelo y transformación rodada en Mallorca y protagonizada por el reconocido intérprete Lluís Homar junto a las actrices Núria Prims, Zoe Stein y Martina García.

El largometraje fue rodado en Alcanada en mayo del año pasado, en cuya primera línea está la casa donde transcurre el duelo, además de en localizaciones como la playa de Sant Joan, en Bonaire, el paseo marítimo del puerto de Pollença, el Calvari y otras calles del pueblo.

Veranos en Mallorca

Aleñar pasó en el norte de la isla los veranos de su infancia, en la casa de sus abuelos paternos, y aunque ha plasmado en la película muchos recuerdos de aquella época, no se trata de un filme autobiográfico, tal como contó en 2024 durante el rodaje de Forastera.

La historia cuenta cómo se ven alteradas las vacaciones estivales de Catalina a raíz de la muerte de su abuela, que solo ella presencia.

«Un gesto casual, vestir las prendas de la difunta, se convertirá en la puerta de entrada a un mundo fantasmagórico que llevará a la adolescente a ocupar literal y figuradamente el espacio dejado por la abuela, un hecho que provocará un terremoto emocional entre quienes la quieren», como el abuelo, al que da vida Lluís Homar, tal como explica la sinopsis.

La película está basada en el corto de 2020 del mismo nombre y la intérprete de Cata es Zoe Stein, que ha trabajado en La caza y Mantícora.