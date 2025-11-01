La Prèvia
Les Goldberg, Fauré i més
Les Variacions Goldberg de Bach formen un dels opus musicals més complets escrits per a teclat. La història de la peça ens explica que varen ser poc apreciades en vida del compositor i que han esdevingut famoses segles després de la seva mort. Per a demà diumenge, el Festival de Música Antiga de Caimari ens proposa escoltar la versió que d’aquestes variacions en farà el clavecinista Johannes Skudlik a l’Església vella de la localitat (19h).
Però no només de Bach ha de viure el melòman, també demà a l’Església de Fartàritx i a la mateixa hora (19h), concert de música de cambra a través d’un quintet de Mozart i el famós Octet de Mendelssohn. Entre els intèrprets, Catalina Sureda i Olivier Charlier, violinistes.
També demà en el Teatre de Bunyola, el festival de Música ens proposa un recital del Trio Síquia (violí, violoncel i piano) amb obres de Beethoven, Turina i Bujosa. La cita és a les 18.30 hores.
El matí de demà diumenge tenim recital de Mar Grimalt en el Teatre d’Inca a les 11.30 hores, afegit a una lectura dramatitzada. I en el mateix espai, hores més tard, el Requiem de Fauré amb l’Acadèmia 1830 i la Coral UIB.
Ja dins l’àmbit del pop, un homenatge a Neil Young avui a la sala Es Gremi (18.15h), amb diversos artistes locals i l’actuació de Media Azahara a la Sala Magna de l’Auditòrium de Palma (21h), lloc en el qual, avui i demà també es presenten funcions familiars del musical La bella y la bestia (sala Mozart, 17h).
També avui a l’església de Búger (20h), es tanca el cicle de cant coral amb els Palma Gospel Singers que dirigeix Rafel Fiol.
I sense oblidar que avui a l’orgue de Sant Bartomeu d’Alaró (11.30h), tenim el tradicional concert de Miquel Bennàssar.
