Los grupos mallorquines Cap Pela y Nou Romancer celebran 30 años de trayectoria con un concierto conjunto en el Teatre Principal de Inca el sábado 23 de noviembre a las 19 horas. Ambas formaciones históricas de la música creada en las Illes Balears unirán sus voces para conmemorar este aniversario de música, raíces y emociones con un espectáculo que promete ser uno de los momentos más destacados del año en la escena.

Con tres décadas de trayectoria paralela, Cap Pela y Nou Romancer comparten valores, espíritu colectivo y una misma pasión por la música hecha desde aquí. Este concierto conjunto nace como un encuentro natural entre dos historias que han crecido en paralelo, con el deseo de rendir homenaje a sus raíces y al público que les ha acompañado durante todo ese tiempo, tal como explicaron ayer. El espectáculo consistirá en un único concierto en el que Cap Pela y Nou Romancer ofrecerán con un repertorio compartido que combinará temas emblemáticos de cada grupo, nuevos arreglos y momentos de encuentro inéditos, invitando al público a vivir un viaje emocional a través de tres décadas de canciones y complicidad.

Ambas formaciones destacan la importancia de este reencuentro como un reconocimiento mutuo y una celebración de la cultura musical de las islas, hecha desde el corazón y con autenticidad. Las entradas ya están disponibles en www.teatreprincipalinca.com.