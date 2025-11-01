El Blues Banc de Víctor Uris se estrena con música y amigos

Una armónica de piedra a tamaño banco forma parte desde ayer del mobiliario urbano de la plaza del Capitol (Alexander Fleming), la que frecuentaba Víctor Uris con sus amigos para hablar de la vida y de música, por supuesto. Se trata del Blues Banc, el homenaje de los allegados y amistades a quien fue considerado uno de los mejores armonicistas de la escena nacional y muy querido en su tierra natal, Mallorca. Cerca de un centenar de músicos participaron anoche en la inauguración de la escultura de la artista Margalida Escalas con un concierto en el que las canciones protagonistas fueron versiones de temas de Uris y de su banda, la Harmònica Coixa Blues Band.

La cantante Big Mama Montse, íntima amiga del homenajeado y una de las voces más destacadas de la escena blues barcelonesa, no quiso perderse la emotiva cita y participó en el escenario cuando empezaron a sonar los primeros compases. La mayoría de quienes subieron a las tablas eran antiguos colaboradores de Víctor Uris, entre ellos los de la Harmònica Coixa, que cerraron la gran velada con una sesión improvisada (jam) y pusieron el broche a la fiesta.

Público en el acto de homenaje a Víctor Uris / B.RAMON

El acto contó con el respaldo tanto del ayuntamiento de Palma como de la asociación de vecinos de Es Capitol y fue presentado por la periodista Mònica Borràs. Otro músico destacado que participó fue Pedro Riestra, que grabó con el homenajeado un disco a título póstumo y en el que trabajó hasta sus últimos días antes de fallecer en abril de 2024 a los 66 años. También actuaron los miembros de Ossifar (Llàtzer Méndez y Luis Arboledas), Cap Pela, Los Atunos Rojos, Pep Banyo, Los Peligrosos Gentlemen, Llorenç Santamaría, Jaume Sureda, Daniel Higiénico, Biel Alimanya Trio, Toni Rissos & Un Grapat de Bergants, Agustí Serra, Balta Bordoy, Jordi Álvarez (Big Yuyu), Toni Miranda, Vicenç Borràs, Carmen Jaime, Emili Gené, Pedro Campuzano, Roberto Galli y Salvador Font ‘Mantequilla’, entre otros muchos.

Al homenaje asistió la viuda de Víctor Uris, Silvia Schnut, el grupo organizador, con Óscar Fornés al frente, y numerosas personas que abarrotaron la plaza del Capitol y rememoraron junto al Blues Banc, creado gratuitamente por Escalas, múltiples anécdotas del virtuoso de la armónica.