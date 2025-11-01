Alumnos de Bellas Artes de Adema exponen en Londres en el marco de la World Travel Market

La colaboración entre el grado de Bellas Artes de la escuela universitaria Adema y la Fundación Barceló ha traspasado fronteras y han presentado un proyecto internacional que llevará el arte emergente balear a Londres en el marco de la World Travel Market.

Bajo el título Reinterpretaciones #2, los alumnos de tercer curso expondrán el próximo martes, día 4 de noviembre, junto a estudiantes del Chelsea College of Arts de la University of the Arts London (UAL), en la Cookhouse Gallery, piezas que reinterpretan la obra Es Born a s’horabaixa, de Joan Fuster Bonnín.

Según ha explicado la comisaria, Pilar Pujol, con esta colaboración "promueven un diálogo entre la tradición pictórica de Mallorca y las nuevas prácticas artísticas, proyectando la cultura insular más allá de sus fronteras con la ayuda de los jóvenes artistas que han puesto toda su ilusión en este proyecto”.

Promoción cultural

“Desde su nacimiento en 1989, la Fundación Barceló ha desarrollado una intensa labor de conservación, investigación y promoción cultural, entendiendo el arte como medio para enriquecer tanto a las personas como a la sociedad. Su colección de pintura mallorquina de finales del siglo XIX y principios del XX constituye un legado que hoy inspira nuevas lecturas a través de las miradas del alumnado de Bellas Artes de Adema”, ha argumentado Pilar Pujol.

Para la jefa de estudios, Amparo Sard, “el programa Reinterpretaciones, nacido del vínculo entre ambas entidades, invita al arte contemporáneo a dialogar con la historia. Las obras creadas reinterpretan los paisajes, las atmósferas y los símbolos de la pintura mallorquina, generando un puente entre memoria y creación, pasado y presente. Se trata de un proyecto que concibe el arte no solo como disciplina formativa, sino como espacio de reflexión, conocimiento y transformación social”.

Pujol ha detallado que “la exposición sitúa al espectador en un espacio social y sensorial, donde la percepción y la participación se integran en la obra. A través de video performances, instalaciones interactivas, composiciones sonoras y piezas objetuales, el visitante experimenta un recorrido que apela a todos los sentidos y transforma la galería en un entorno vivo, abierto a la interpretación. Reinterpretaciones #2 se configura así como una reflexión colectiva sobre la identidad, la memoria y la contemporaneidad”.