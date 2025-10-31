Luisa Cotoner Cerdó: "Los Cotoner siguen siendo un referente para muchas cosas"

Luisa Cotoner Cerdó (Palma, 1945) ha dedicado diez años a escribir las biografías de sus antepasados, después de haber investigado y ordenado el archivo familiar, “muy fragmentado”. El resultado de ese trabajo es el libro Los Cotoner de Mallorca, que este 31 de octubre por la tarde, a las 19 horas, presenta en Can Vivot, acompañada por sus amigos el historiador Pedro de Montaner, quien le alentó a emprender esta tarea, y la escritora Carme Riera. La autora, XVIII condesa de Villardompardo, dama de honor y devoción de la Orden de Malta, es doctora en filología hispánica, profesora emérita de la Universidad de Vic y, desde hace muy poco, presidenta de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics. Afirma que “los archivos particulares son los que guardan la historia íntima -la intrahistoria que decía Unamuno-, de Mallorca”, por lo que reivindica que la Administración “tiene que dedicarse a recuperarlos”. “El alma de las personas que han vivido en nuestra tierra está en esos archivos particulares. Y hay que salvarlos”, insiste. En esta familia ha habido ocho hijos ilustres de Palma, dos grandes maestres de la Orden de Malta, duques, marqueses y condes... “Creo que públicamente, en este momento, no pintamos nada, pero los Cotoner siguen siendo un referente para muchas cosas”, reflexiona la escritora.

En Los Cotoner de Mallorca, Luisa Cotoner recoge la genealogía e historia de su familia desde principios del siglo XIV hasta llegar a sus bisabuelos. Manuscritos de todo tipo, como partidas de bautismo, de matrimonio, que “fundamentalmente sirven también para ver las alianzas que se hacían entre las familias y estaban dirigidos siempre a consolidar el patrimonio y el poder”, cartas, documentos sobre la administración de las possessions, fideicomisos, pleitos y también los minuciosos inventarios de las casas le han ayudado a encartar cada una de esas biografías dentro de la historia, en una extensa obra en la que hay unas 1.200 notas a pie de página. Halló esos documentos en sacos que procedían de la casa de sus padres, por lo que tuvo que rescatarlos, limpiarlos, entenderlos y catalogarlos, comenta. Otra parte del legado familiar está en el Arxiu Municipal de Palma y ya propició otro libro.

El suyo es un entramado familiar muy extenso. En la actualidad, explica, hay tres ramas de este linaje que llevan el apellido Cotoner en primer lugar: los Cotoner Martos, que residen en Madrid y muy vinculados a la Casa Real (Nicolás Cotoner y Cotoner fue jefe de la Casa de Su Majestad el Rey Juan Carlos I); los Cotoner Cerdó y los Cotoner Goyeneche, en Mallorca. La huella de esta dinastía es visible en Mallorca, donde hay una avenida dedicada al conde de Sallent en Palma, un escudo en el número 8 de la calle Sant Jaume o el barrio de Son Cotoner, por citar solo algunos ejemplos. Pero esos vestigios también perduran en Malta, donde existe La Cottonera, fortificación que ordenó construir Nicolás Cotoner de Oleza.

Este estudio le ha deparado “muchas sorpresas” y permite conocer a figuras como Juana de Oleza y Campfullós, que siendo muy joven se quedó viuda de Marco Antonio Cotoner y de Sant Martí y consiguió sacar adelante a sus ocho hijos, de los que dos, Rafael y Nicolás, llegan a ser esos dos grandes maestres de la Orden de Malta en el siglo XVII.

La investigadora también ha descubierto una parte muy personal del general Fernando Cotoner Chacón (1810-1888), militar destacado en las guerras carlistas, el I marqués de la Cenia, político liberal, gobernador colonial de Puerto Rico y director de la Guardia Civil. “Descubrí una serie de cartas de cuando él tenía 14 años y lo mandaron solo al Colegio General Militar, en Segovia. Y lo pasa absolutamente fatal, porque él no había salido de Mallorca. Él tiene una añoranza en las cartas, nombra a sus padres, pero es que nombra a los tíos... Es un niño que sale de allí formado y de qué manera”, comenta Luisa Cotoner. “Es un personaje sorprendente. Era el dueño de la baronía de Banyalbufar y lo que más le gustaba era volver a Mallorca”.

También la madre de este personaje, María de las Mercedes Chacón, tiene una historia que ha conmocionado a la investigadora. “Prácticamente, no sabía nada de ella. Y de repente, entre los papeles, sale un inventario de las ropas que tenía cuando murió. Pero resulta que ese inventario está fechado en Madrid. ¿Por qué? Pues probablemente había ido a ver a su hijo, que estaba para salir hacia las guerras carlistas”. Allí, le pilla la matanza de frailes y una epidemia de cólera, que acaba con su vida. “Muere allí y está enterrada en el cementerio sacramental de San Isidro. Yo me quedé sobrecogida, esta señora, acostumbrada a estar aquí, con su familia, rodeada de comodidades, que le pille todo esto en Madrid, muera allí sola, que no pueda comunicarse ni con su hijo, porque está en la guerra…”, relata Cotoner Cerdó.

“Queda muchísimo por hacer, por investigar, por ampliar. Si a las nuevas generaciones les divierte y tienen interés, pues aquí tienen un camino”, plantea la escritora.