El coro de la abadía británica de Hexham canta en Santa Creu

La iglesia parroquial de Santa Creu, en Palma, acogió ayer por la tarde un concierto ecuménico protagonizado por el coro de la abadía de Hexham (Reino Unido).

Bajo la batuta de Michael Haynes, unas trescientas personas disfrutaron de un variado repertorio (Bairstow, Goodall, Lotti, Charpentier, Fauré, Parry...) de música coral cristiana.

Los Vermells de la Seu también participaron en esta experiencia de comunión entre católicos y anglicanos, en preparación de la celebración compartida de Todos los Santos.