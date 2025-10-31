Las asociaciones culturales denuncian las "malas prácticas y menosprecio" del ayuntamiento de Palma

Las asociaciones culturales que representan en Balears a los profesionales del circo, la danza, la interpretación, las empresas de artes escénicas, los dramaturgos y los educadores culturales han denunciado conjuntamente las "malas prácticas, actitudes de desprecio, maltrato y amenazas" dirigidas a estos colectivos por parte del director general de Música y Artes Escénicas del ayuntamiento de Palma, Rafel Brunet.

Ponen de manifiesto unos "comportamientos absolutamente intolerables" en una relación institucional que debería estar basada en el respeto, la transparencia y la cooperación, recuerdan.

Cuentan que durante meses, todas las entidades firmantes han intentado resolver los conflictos de forma interna, dialogada y constructiva, "sin obtener respuesta ni muestra de voluntad de colaboración por parte del Ayuntamiento".

Ante esta carencia de respeto institucional, según añaden, considen que Rafel Brunet y el concejal de Cultura, Javier Bonet, "han dejado de ser interlocutores válidos para el sector cultural, ya que su actuación ha generado descoordinación, desconfianza y un malestar generalizado".

Piden responsables políticos que asuman con responsabilidad y ética el cargo público que ocupan, con la obligación de escuchar y dialogar con el sector. A día de hoy, todas las asociaciones de profesionales de las artes escénicas han roto las relaciones institucionales con el departamento de Cultura, aseguran.

"Se gestionan infraestructuras, proyectos culturales y fondos públicos, y es impensable que los profesionales -y, por extensión, la ciudadanía de Palma- sean excluidos por imposición autoritaria. La cultura no es propiedad personal de quien ocupa un cargo. No puede permitirse que responsables públicos gestionen recursos públicos como si fueran sus empresas privadas", tal como afirman en el comunicado conjunto.

Críticas textuales de los profesionales

Desde la Associació de Professionals del Circ de les Illes Balears (APCIB) consideramos gravísimas las afirmaciones de Rafel Brunet y Javier Bonet, que acusaron a la entidad de sectarismo y de favorecer el entorno.

En la convocatoria pública -consensuada con el propio Brunet- se presentaron 25 compañías, de las cuales 17 eran de Balears. La APCIB solo seleccionó 4 en las que participaban miembros de la asociación. Teniendo en cuenta que la APCIB representa el 80% del sector profesional del circo en Balears, estas acusaciones son infundadas y falsas, y demuestran que el señor Brunet no ha revisado la documentación entregada en el plazo acordado.

Hay que puntualizar dos cuestiones:

1. Este año, Brunet decidió de forma unilateral prescindir de los servicios de un/a gestor/a cultural externo, figura existente desde la primera edicición del Ciclo, y que hasta ahora garantizaba la transparencia y la imparcialidad del proceso. La APCIB, al asumir esta responsabilidad, actuó con el máximo rigor, evitando cualquier trato de favor o conflicto de intereses.

2. Sin embargo, el señor Brunet desestimó la selección propuesta por la APCIB, escogiendo personalmente solo tres compañías y excluyendo deliberadamente cualquier propuesta vinculada a socios de la asociación. Aunque este hecho no fue considerado relevante ni denunciado públicamente en su día, pone en evidencia que la verdadera actitud sectaria proviene del señor Brunet.

Además, dejan claro que cuando hablan del Ciclo de Circo de Palma 2025 se refieren a la programación prevista para los días 11 y 12 de octubre, y no al “invento” de Brunet llamado PalmaCirc, un proyecto ni consultado ni consensuado con el sector, y que suma todas las programaciones de circo del 2025 en el Teatro.

En fecha de 22 de octubre del año en curso, hemos recibido la respuesta a la petición formal que habíamos dirigido a Cort, en la que solicitábamos el presupuesto correspondiente al Palma Circ 2025. La respuesta recibida es evasiva, ya que se declara que no existen "aplicaciones presupuestarias específicas para el gasto de Palma Circ", ni tampoco "durante".

Consideramos que esta respuesta constituye un intento de no facilitar una información pública a la que, como ciudadanos, tenemos derecho a acceder. Por este motivo, nos vemos obligados a reformular nuestra petición para obtener la información de forma clara y completa.

Ejemplos de irregularidades

Las entidades firmantes exponemos a continuación algunas de las prácticas más graves e irregularidades, basadas en evidencias documentales (correos, comunicaciones oficiales, fechas y proyectos concretos) que pondremos a disposición si fuera necesario.

APCIB (Asociación de Profesionales del Circo de las Islas Baleares)

Voluntad explícita y reiterada del Ayuntamiento de Palma de desvincular completamente la APCIB del Ciclo de Circo de Palma, un proyecto que fue creado e impulsado por la propia asociación.

Pérdida absoluta de transparencia en todos los procedimientos y proyectos culturales gestionados con presupuesto y recursos públicos, sin mecanismo de control, consulta o rendición de cuentas.

Rechazo sistemático hacia cualquier organización profesional que defienda los derechos laborales, dificultando deliberadamente el debate, la participación y la presentación de propuestas o consultas.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Palma todavía no ha confirmado si recuperará la programación de espectáculos "Todo y mucho" en los teatros públicos de la ciudad -una iniciativa que suprimió sin justificación y que constituía una oferta cultural de gran valor y asequible para el público general y los centros educativos de Mallorca.

Comunicaciones coercitivas y amenazas de denuncia por parte del Departamento de Cultura, que atentan contra la libertad de expresión e imposibilitan cualquier diálogo institucional.

APDIB (Asociación Profesionales Danza Illes Balears)

Ausencia de comunicación y falta de relación profesional con el sector independiente: Muchas compañías y profesionales no han tenido ningún contacto ni oportunidad de colaboración con los teatros municipales en esta legislatura. No existen canales abiertos ni proyectos municipales accesibles para la participación del sector local.

Falta de transparencia y criterios objetivos en los procesos de selección y programación:

○ Designación directa de direcciones artísticas (como el caso de Palma Dansa) sin convocatoria pública.

○ Ausencia de convocatorias abiertas, o bien convocatorias con presupuestos insuficientes que contribuyen a la precarización del sector.

○ Carencia de un plan caro de apoyo a la danza que ayude a crear infraestructuras y redes estables (como salas de ensayo, programaciones habituales o espacios de encuentro profesional).

Programación escénica y de danza insuficiente y desequilibrada:

○ Programación de danza casi inexistente en los espacios públicos municipales, concentrada únicamente durante los días del Festival Palma Dansa, sin continuidad a lo largo del año.

○ Poco apoyo a las artes escénicas locales: la programación pública muestra una clara preferencia por “grandes nombres” y propuestas externas, con una presencia muy limitada de compañías y artistas de las Islas.

AAAPIB (Asociación de Actores y Actrices Profesionales de las Islas Baleares)

Falta de comunicación, transparencia y diálogo institucional

Desde el inicio de la presente legislatura, se ha evidenciado una clara carencia de comunicación, transparencia y voluntad de diálogo por parte del Ayuntamiento de Palma con las entidades profesionales del sector cultural.

En primer lugar, al inicio de mandato, el Ayuntamiento no hacía llegar a nuestra asociación las convocatorias de sus producciones, lo que nos obligaba a enterarnos por vías indirectas. Esta práctica, más allá de una desconsideración institucional, vulnera los principios de transparencia e igualdad de oportunidades que deben regir la gestión pública de la cultura.

Un ejemplo de esta falta de claridad es la convocatoria vinculada a la producción de Ca ses Monges, donde varios miembros de la AAAPIB, a pesar de haber sido convocados a casting, no recibieron respuesta formal a sus consultas sobre las condiciones salariales de ensayos y actuaciones. Ante esta situación, la AAAPIB dirigió un escrito al sr. Brunet exponiendo la problemática y pidiendo la información pertinente, al tiempo que manifestaba su preocupación por la falta de comunicación sobre otros proyectos, como la presunta creación de una Joven Compañía de Danza Ciutat de Palma, anunciada en la prensa sin ningún tipo de notificación previa a las asociaciones del sector.

Pese a ese escrito, no se recibió ninguna respuesta formal. Por este motivo, el 5 de febrero de 2024 la AAAPIB tramitó una instancia por registro solicitando formalmente la información sobre las condiciones salariales de la producción Ca ses Monges. La respuesta oficial, fechada el 13 de febrero de 2024 y firmada por el jefe del servicio de Cultura, Rafael Calle Catañeda, se limitaba a indicar que los artistas percibían un salario y estaban dados de alta, pero no indicaba qué salario ni condiciones. Esta contestación, incompleta y evasiva, confirma la negativa del Ayuntamiento a facilitar información esencial sobre una producción financiada con fondos públicos, incumpliendo así los principios básicos de transparencia institucional.

Al comunicar esta situación a nuestros asociados, la AAAPIB solicitó una reunión con el sr. Brunet para abordar el tema. Sorprendentemente, al inicio del encuentro, el sr. Brunet requirió los nombres de los miembros de la junta de la asociación e insinuó la posibilidad de emprender acciones legales contra la AAAPIB por el escrito presentado. Aunque la reunión finalizó en un tono cordial, consideramos inadmisible esta actitud amenazante por parte de un cargo público hacia una entidad profesional que, legítimamente, pide información sobre el uso de los recursos públicos destinados a la cultura.

Lecturas dramatizadas: un proyecto cultural truncado

Otra muestra de esta falta de diálogo ha sido la imposibilidad de llevar a cabo, por primera vez desde su creación, las Lecturas Dramatizadas, un proyecto cultural impulsado por ADIB con la colaboración histórica de la AAAPIB.

Las reuniones mantenidas con el consistorio resultaron infructuosas: las condiciones y acuerdos pactados se modificaban de forma continua, imposibilitando la planificación y ejecución de la actividad. Ante esta incertidumbre, ADIB decidió, a raíz de la reunión del 15 de marzo de 2024, que no existían garantías suficientes para continuar con el proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Palma. Posteriormente, el 27 de marzo de 2024, ADIB y AAAPIB enviaron un escrito conjunto pidiendo la rectificación de esta actitud y el cumplimiento de los acuerdos establecidos, sin obtener respuesta satisfactoria.

Carece de respeto hacia las propuestas y la opinión de la asociación

Por parte del Ayuntamiento, se ha pedido a nuestra asociación hacer propuestas de personas profesionales de la cultura para participar en procesos como, por ejemplo, los Premis Ciutat de Palma. Nuestras propuestas han recibido el rechazo inicial por parte del Ayuntamiento, que nos pedía proponer a nuevas personas sin razonar los motivos o pedir los criterios de selección hasta que, finalmente, el nombre resultaba ser del agrado del Ayuntamiento.

Consideramos que esto es una falta de respeto del criterio de una asociación profesional y que, finalmente, sólo se quiere vestir de participativo y democrático un proceso que realmente no lo es, dado que no se buscan las aportaciones del colectivo, sino únicamente que aparezcan nombres afines.

Desaparición de convenios y empobrecimiento del tejido cultural

Durante la anterior legislatura, el Ayuntamiento de Palma había trabajado con las asociaciones profesionales para establecer un convenio de colaboración que agilizaba la cesión de espacios escénicos municipales, facilitando la creación de espectáculos, la realización de formaciones y la organización de actividades culturales. Este convenio, que representaba una herramienta ágil y eficaz para el fomento de la cultura local, se ha suprimido con la llegada del nuevo equipo de gobierno.

Actualmente, la gestión de estos espacios se tramita mediante procedimientos más lentos y burocráticos, alejando los recursos municipales de los creadores y profesionales de las artes escénicas. Esta decisión ha generado un malestar generalizado entre las entidades del sector y ha supuesto un paso atrás en el apoyo a la creación cultural en la ciudad.

Por todo ello, las actuaciones del Ajuntament de Palma durante esta legislatura evidencian un grave retroceso en materia cultural. La carencia de transparencia, la desaparición de iniciativas consolidadas, la supresión de convenios de colaboración y la ruptura del diálogo con las entidades profesionales suponen una involución preocupante en la política cultural municipal.

Este cambio de paradigma, basado en la opacidad y desconexión con el tejido asociativo, no sólo debilita la confianza entre instituciones y profesionales, sino que amenaza directamente la vitalidad cultural de Palma. En lugar de impulsar un modelo de gestión abierto, participativo y de proximidad, se está fomentando un sistema cerrado y poco transparente que pone en riesgo la continuidad de iniciativas fundamentales para el desarrollo cultural de la ciudad.

En definitiva, desde AAAPIB consideramos que la cultura de Palma sufre hoy un claro retroceso institucional y una pérdida de cohesión entre sus agentes, consecuencia directa de una gestión pública que ha renunciado al diálogo, a la transparencia y al trabajo en red.

ILLESCENA (Asociación de Empresas Baleares de Artes Escénicas)

Dificultades a la hora de acceder a los espacios municipales para utilizarlos como espacio de trabajo cuando no están en uso. Aunque estos equipamientos son financiados con recursos públicos, se nos han restringido las horas de uso necesarias para poder ensayar, lo que dificulta el correcto desarrollo de nuestro trabajo.

Intentos por parte del Ayuntamiento de rebajar de forma significativa las tarifas de los proyectos profesionales, proponiendo precios muy por debajo del valor de mercado. Esta práctica precariza el trabajo cultural y artístico poniendo en riesgo la continuidad del sector.

ADIB (Asociación de Dramaturgos y Dramaturgas de las Islas Baleares)

La Asociación de Dramaturgas y Dramaturgos de las Islas Baleares (ADIB) quiere expresar su preocupación ante la carencia de transparencia, la gestión irregular y las actitudes poco profesionales en diversas iniciativas impulsadas o gestionadas desde el Ayuntamiento de Palma, bajo la dirección de Rafel Brunet.

A continuación, exponemos tres casos concretos que ejemplifican esta situación:

El nuevo Concurso Xesc Forteza de textos teatrales cómicos, anunciado como una iniciativa para fomentar la creación dramatúrgica, ha resultado un ejemplo de mala gestión y falta de claridad.

Las bases del concurso eran confusas, especialmente en lo que se refiere a la remuneración ya los procedimientos administrativos. Los miembros del ADIB seleccionados como finalistas han informado de que no se les comunicó la necesidad de dar de alta ellos mismos a los equipos artísticos, un trámite complejo para profesionales sin entidad jurídica propia y sin apoyo alguno por parte del consistorio.

Tras las quejas insistentes y amenazadoras de los concursantes demostrando que con estas condiciones perdían dinero, el Ayuntamiento subió la partida económica acordada en un inicio. Finalmente, la retribución económica se repartió de forma irregular, contraviniendo el objetivo inicial de promover la profesionalización y favoreciendo, en cambio, la precarización del sector.

ADIB mantuvo una reunión con el señor Brunet el 11 de diciembre de 2024, donde se expusieron las bases legales de contratación en régimen artístico y se le facilitó el Manual de buenas prácticas. Sin embargo, no se ha producido ningún cambio ni se ha publicado una nueva convocatoria del concurso.

El proyecto de Lecturas dramatizadas es una iniciativa propia de la ADIB nacida con la voluntad de acercar textos contemporáneos de diversa autoría a las Islas Baleares. Durante la legislatura anterior, el Ayuntamiento de Palma asumió íntegramente su financiación, lo que permitió profesionalizar el proyecto y garantizar la selección transparente de textos, direcciones e intérpretes, con la colaboración de la AAAPIB.

En 2024, el señor Brunet decidió finalizar el apoyo económico, alegando falta de apertura y diversidad en la selección, llegando a afirmar que “siempre eran textos escritos por mujeres”, o también “siempre sois los mismos”. Estos comentarios, además de desconsiderados, ponen de manifiesto una carencia de sensibilidad hacia la diversidad de autorías y la perspectiva de género. Adjuntamos las bases de las lecturas dramatizadas para poder consultarlas.

Con la nueva junta (noviembre de 2024), se intentó reanudar el diálogo, pero la respuesta del señor Brunet fue que el proyecto sólo podría recibir apoyo si se transformaba en una convocatoria de concurrencia competitiva bajo su control directo, determinando los textos, directores e intérpretes. Esta propuesta desprecia la autonomía artística de ADIB y su función como entidad profesional.

Durante el proceso de las Lecturas dramatizadas 2024, y antes de romper relaciones con el Ayuntamiento, la junta de ADIB compartió con sus asociados los correos y actos de reunión mantenidos con el señor Brunet, con el objetivo de garantizar la transparencia interna y explicar las razones por las que no era posible mantener las condiciones laborales dignas del proyecto.

Como respuesta, el señor Brunet convocó una reunión en la que pidió nombres completos y DNI de los miembros de la junta y amenazó con presentar una denuncia por difamación. Ante este episodio de intimidación, ADIB decidió poner fin a cualquier colaboración con el Ayuntamiento de Palma.

Como acto de resistencia y reivindicación, las lecturas dramatizadas de 2024 se llevaron a cabo de forma altruista por parte de los asociados, reafirmando el compromiso de la entidad con la creación, libertad artística y buenas prácticas profesionales.

ADIB denuncia públicamente estas situaciones y reclama una relación institucional transparente, respetuosa y ajustada a las buenas prácticas laborales y artísticas. El sector necesita políticas culturales que dignifiquen el trabajo de los creadores y creadoras, no que lo pongan en riesgo.

Conclusiones y demanda de soluciones

Las entidades firmantes exigimos al Ayuntamiento de Palma una rectificación inmediata en su forma de gestionar la cultura pública.

Reclamamos la recuperación urgente de los canales institucionales de participación, la restitución de los convenios y proyectos suprimidos.

La cultura de Palma necesita una gestión ética, profesional y colaborativa, fundamentada en el respeto a los y las profesionales y en la transparencia en el uso de los recursos públicos. Las artes escénicas somos parte esencial del tejido social y cívico de la ciudad, y no vamos a dejar de reivindicar nuestro derecho a participar activamente en las políticas culturales que nos afectan.

Por todo esto, pedimos soluciones inmediatas y un compromiso real con la cultura como bien común y derecho ciudadano.