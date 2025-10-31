'Ars Occulta', de Alberto Fraile: una aproximación al Ramon Llull alquimista desde la historia y la ficción

Filosofía, alquimia, misterio, Ramon Llull, el Archiduque Luis Salvador e Isaac Newton, son algunos de los elementos y personajes con los que el periodista Alberto Fraile ha jugado para escribir Ars Occulta. La historia y la ficción se han complementado para armar la que ha sido su primera incursión como novelista, un ejercicio con el que Fraile ha podido dejar a un lado el rigor que le exige el periodismo y crear un escenario en el que sacar a la luz una de las muchas facetas, quizás la más desconocida, del filósofo mallorquín.

El Club Diario de Mallorca acogió anoche la presentación de Ars Occulta, un acto en el que el autor conversó con la periodista Raquel Agüeros para desgranar sus obsesiones, su forma de trabajar y los temas que conforman su particular universo, comenzando por la elección de Ramon Llull como personaje central de su obra.

Obsesión, pero también conocimiento y sensibilidad han sido fundamentales para acometer la escritura de Ars Occulta, un libro que surge de la serie de cinco artículos sobre Ramon Llull que Fraile publicó en eldiario.es. y también de la relación «estrecha» que el autor ha tenido con el filósofo, tanto con su obra como con los lugares que marcaron la vida del Beato.

Alberto Fraile, Marisa Goñi y Raquel Agüeros / Manu Mielniezuk / MANU MIELNIEZUK

«Ramon Llull es tan inmenso que no lo abarcas. Es el padre de los algoritmos, de la matemática informática. No solo inició la literatura catalana y la literatura científica en catalán. Además, se inventó el diálogo interreligioso. Fue el primero que dijo que el conocimiento está conectado. Las separación de las disciplinas y la fragmentación de las universidades son una falacia», refirió. Sin embargo, de todos los Ramon Llull posibles Fraile elige para protagonizar Ars Occulta al pseudo Ramon Llull, el sabio que hasta el siglo XIX fue considerado uno de los alquimistas más elevados. «La filología y la ciencia indican que Llull no fue alquimista y sin embargo, la alquimia es aplicable a todo su corpus», afirmó. «No sé si Ramon Llull fue alquimista o no, pero en Ars occulta, lo es», sentenció.

«Soy periodista de día y escritor de noche» dijo Fraile para exponer cómo se desarrolla su proceso creativo. Partiendo de un borrador que dejó fermentar durante unos meses, al retomar ese primer esbozo desechó la mitad. La escritura se desarrolló, según explicó, en dos años con idas y venidas, un proceso en el que procuró no perder el hilo. «Esta novela es un experiemento. Quería empezar el libro, acabarlo y después compartirlo. Porque si no abres el libro y te lo lees, lo que he hecho no vale para nada».

«¿Estamos atrapados en un sistema y no podemos ver el diseño». Fraile lanza al lector la pregunta siempre inquietante sobre si es real la realidad. Al mismo tiempo carga de versimilitud su relato con situaciones extraídas de la actualidad y acompaña al lector en un viaje a otro mundo, pero también a su pequeño universo presente en Ars Occulta en forma de homenajes a autores y canciones.