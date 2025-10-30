El vidriero Gabriel Ignasi gana el Premio de Artesanía de Mallorca
Ha sido galardonado por su obra 'Algues', que quiere simbolizar la conexión entre la naturaleza marina y la tradición artesanal isleña
El artesano Gabriel Ignasi ha obtenido el Premio Artesanía de Mallorca 2025 por su obra Algues, una pieza de vidrio soplado que quiere simbolizar la conexión entre la naturaleza marina y la tradición artesanal de la isla.
El jurado destacó su complejidad técnica, la excelencia formal y su potente mensaje ecológico, ha detallado la entidad insular en una nota.
El Consell de Mallorca entregó los galardones en una gala celebrada en Es Baluart que reunió a cientos de asistentes y en la que se concedieron 39.000 euros en galardones.
Otros premios
Por su parte, el maestro artesano Pep Toni Ferrer Ferrà recibió el Premio Honorífico a la Trayectoria Artesana por su vida dedicada al oficio del trenzado de palma, mientras que Coloma Maria Cañellas Palou ganó el Premio Tradición Artesana por su belén de siurells.
También fueron reconocidos Roberto Paparcone, en la categoría de Diseño e Innovación, y Pep Trias, en Promoción Artesana.
Durante el acto, el Consell de Mallorca entregó 53 nuevas cartas artesanas, entre ellas 8 de maestro artesano y 16 de maestro honorífico, para reconocer la labor de los profesionales que mantienen viva la artesanía mallorquina.
Homenajeados
Entre los homenajeados figuraron Joan Costa, Lluís Castaldo, Pere Ignacio, Catalina Crespí y Antonio Morales, entre otros referentes del patrimonio cultural de la isla.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- El conductor de la ambulancia implicado en un accidente mortal en Palma da positivo en cocaína
- Un motorista muere al chocar contra una ambulancia que iba a un servicio urgente en sa Indioteria
- Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres
- El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: 'Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina