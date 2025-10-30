El vidriero Gabriel Ignasi gana el Premio de Artesanía de Mallorca

El artesano Gabriel Ignasi ha obtenido el Premio Artesanía de Mallorca 2025 por su obra Algues, una pieza de vidrio soplado que quiere simbolizar la conexión entre la naturaleza marina y la tradición artesanal de la isla.

El jurado destacó su complejidad técnica, la excelencia formal y su potente mensaje ecológico, ha detallado la entidad insular en una nota.

El Consell de Mallorca entregó los galardones en una gala celebrada en Es Baluart que reunió a cientos de asistentes y en la que se concedieron 39.000 euros en galardones.

Otros premios

Por su parte, el maestro artesano Pep Toni Ferrer Ferrà recibió el Premio Honorífico a la Trayectoria Artesana por su vida dedicada al oficio del trenzado de palma, mientras que Coloma Maria Cañellas Palou ganó el Premio Tradición Artesana por su belén de siurells.

También fueron reconocidos Roberto Paparcone, en la categoría de Diseño e Innovación, y Pep Trias, en Promoción Artesana.

Durante el acto, el Consell de Mallorca entregó 53 nuevas cartas artesanas, entre ellas 8 de maestro artesano y 16 de maestro honorífico, para reconocer la labor de los profesionales que mantienen viva la artesanía mallorquina.

Homenajeados

Entre los homenajeados figuraron Joan Costa, Lluís Castaldo, Pere Ignacio, Catalina Crespí y Antonio Morales, entre otros referentes del patrimonio cultural de la isla.