Lola Arias, dramaturga: "El problema en Argentina no es la censura, es la falta de recursos, ahí es donde te destruyen"

Lola Arias (Buenos Aires, 1976) es escritora, directora de teatro y de cine. Ganó el Premio Ibsen en 2024, considerado el Nobel en dramaturgia y otorgado por el Gobierno de Noruega. Esta semana, en Sa Trencadora de Son Servera, imparte un taller de creación artística a partir de un material real, algo en lo que ella es una especialista: el arte documental.

No sólo escribe o dirige, sus proyectos tienen mucho de una verdadera inclusión social.

Es un trabajo que implica un compromiso en muchos niveles. Por ejemplo, la última obra que hice, Los días afuera, que se va a presentar ahora en Madrid, es una obra con personas que estuvieron detenidas en la cárcel de mujeres a lo largo de muchos años. Y la obra en sí misma fue un experimento de reinserción social porque hubo que trabajar no solamente en la construcción de la obra y de la escritura, que reconstruye sus vidas antes y después de la cárcel, sino también en cómo lograr que esas personas, que recién salían de la cárcel con antecedentes penales, que no tenían acceso a muchas cosas, algunas de ellas no tenían ni siquiera documentos, tuvieran una obra social, seguro médico, pudieran ser contratadas por un teatro público y tener pasaportes y viajar por el mundo, como esa obra que viajó a 24 ciudades en el año y medio que estamos haciéndola.

¿Qué pesa más, sus ganas de hacer algo por esas personas o por contar una historia?

Es una cosa inseparable de la otra. Cuando decido hacer una obra con personas que están en esa situación de vulnerabilidad no hay otra forma de hacer ese trabajo. Entiendo que es parte de mi trabajo, como pensar la escenografía, pensar cómo hago para que esas personas puedan ser parte de un proyecto así. Todo es importante, tanto la letra de las canciones como los documentos de las performers y, obviamente, la obra no es un proyecto de ayuda social que yo hago para ayudar a personas que están en una situación de vulnerabilidad, no es ese el motor. El motor es hacer un proyecto artístico y eso implica un compromiso con esas personas a un nivel social, político, decir bueno, estas personas tienen que estar, tenemos que hacer posible este proyecto y que estas personas puedan hacerlo significa que tenemos que cambiar ciertas condiciones, lo cual sí, es mucho trabajo extra, pero a la vez es lo que hace que la obra sea lo que es.

Le dieron el Premio Ibsen a toda una trayectoria, sin haber cumplido los 50 años ¿Qué pasó por su cabeza?

Te sientes muy vieja de repente [ríe]. Pero igual es una linda sensación decir, bueno, mira, tengo ahora toda una trayectoria. Y empecé a decir cosas que antes no decía, como que hace 25 años que hago lo que hago. Empecé a contar los años y a decir, ¡ah, claro!, por eso me dan un premio a la trayectoria, porque sí, desde los 23 años que hago teatro y en estos años nunca dejé de hacerlo, no hubo como ni un momento, ni siquiera en el momento que nació mi hijo, que dejara de hacer obras y producir nuevos proyectos. Realmente, cuando miro para atrás pienso, son muchas obras y muchos proyectos que además no son obras solamente, son como meterse en mundos y trabajar dentro de universos que para mí eran desconocidos, o sea que implicó muchísima movilización y esfuerzo y compromiso con muchas personas a lo largo del tiempo, por eso en mi fantasía quería que vinieran todos a Oslo: los veteranos de guerra, las personas que estuvieron en la cárcel, los nacidos de la dictadura argentina, chilena, pero era un poco complicado, eran como 150 personas del mundo entero. Me impresiona la cantidad de personas que están ligadas a mi trabajo, con sus propias vidas, con materiales muy muy sensibles y personales.

El Premio Ibsen estaba muy centrado en autores y en directores hombres europeos"

Ha sido la segunda mujer en recibirlo y la primera latinoamericana, ¿no hay suficientes dramaturgas buenas para ganarlo?

Yo ni siquiera sabía que el premio existía, tan fuera de mis expectativas estaba... Te avisan dos meses antes que te ganaste el premio, y es una cosa como muy secreta, viene una persona, te llama para tomar un café y te da la primera edición de Casa de Muñecas de Ibsen, y te dice: te ganaste un premio Ibsen, y yo la miré y le dije, qué lindo, ¿pero qué es? Sí, es un premio que hasta hace pocos años estaba muy centrado en autores y en directores hombres europeos. Incluso cuando miré la lista me sorprendió ser la segunda mujer después de Ariane Mnouchkine, y obviamente me sorprendió también cómo el canon del teatro estaba totalmente, como muchos otros cánones de la literatura y el arte y todo, dominado por una presencia mayormente masculina. Creo que los últimos años han cambiado la manera de pensar sobre a quién premiar, incluso, bueno, el hecho de que ya me hayan premiado a mí es una cosa muy inédita, y espero que así siga el premio, pensándose fuera de ciertos patrones que de alguna manera dominaron durante varios años.

¿Qué supuso?

Yo estoy muy agradecida al jurado porque realmente fue una cosa muy sorpresiva para mí y que llegó en un momento realmente importante, porque era el momento en que yo estaba haciendo la obra más difícil de mi vida, que era esta obra con las personas detenidas, y tenía muchos problemas de muchos tipos para lograr llevar adelante ese proyecto. Me dio como una seguridad en un momento que sentía como mucha incertidumbre y mucho miedo de lo que estaba haciendo.

¿Es posible trabajar en la Argentina actual con este tipo de teatro documental sobre colectivos marginales?

Este proyecto fue básicamente financiado un 10% por el teatro estatal argentino, pero después el 90% fueron coproducciones de teatros europeos y de festivales europeos. Si no, hubiera sido imposible, porque el nivel de deterioro de las instituciones culturales en la Argentina con la llegada de Milei, la falta de presupuesto, las condiciones de trabajo son imposibles, así que, lo pudimos hacer justamente porque teníamos apoyos internacionales.

¿Qué grado de libertad tiene un creador en Argentina para trabajar los temas que usted trata?

Es que el problema en la Argentina no es la censura, el problema de la Argentina es la falta de recursos, ahí es donde te destruyen, si no tienes cómo hacerlo. No es que nadie te va a decir no puedes hablar sobre esto, pero simplemente no te dan los recursos, entonces, ¿cómo haces? Ahora, por ejemplo, el Instituto del Cine está, hace un año y medio, intervenido y no hay películas, o sea, no se pueden producir más películas porque no están dando subsidios para el cine, y entonces eso, claro, es una forma de censura, porque ¿de dónde van a sacar los recursos las cineastas argentinas para producir si el instituto se cierra? Entonces, claro, no es una operación, digamos, de censura en el sentido que nadie te va a decir no, no puedes hacer una obra o una película sobre esto, simplemente no tienes los recursos para hacerlo.