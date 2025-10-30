Isabel Coixet y Neele Vollmar conquistan el festival Evolution

El largometraje Time we lost, de la cineasta alemana Neele Vollmar, fue galardonado anoche como el mejor filme internacional que se presentó en el Evolution Mallorca International Film Festival, que triunfó junto a la cineasta Isabel Coixet, premiada como directora por la película Tres adioses. Pero el gran protagonista en la gala de clausura, celebrada en el Teatre Principal de Palma, fue el director de cine Julio Medem, quien recogió el galardón honorífico Evolution Vision Award. A nivel internacional también destacó el premio a la mejor fotografía, que fue otorgado a Sturla Brandth Grøvlen por su trabajo en The Summer Book.

La gala se celebró en el Teatre Principal de Palma. | B. RAMON

Las óperas primas galardonadas fueron Satisfaction, de Alex Burunova, como mejor película; el director Evan Matthews gracias a su largometraje Motherland y el director de fotografía Nahuel Varela por Where the river ends. El mejor documental internacional ha sido en esta edición del Evolution el de Maxi Campo, 21000 palabras; y la película más innovadora fue para el jurado Satisfaction, por lo que Burunova se llevó dos galardones bajo el brazo.

La categoría de corto internacional tuvo tres premios, el de la mejor película, para I gaze at the sky, de Alexandra Strunin; mejor dirección, para Alxander Saul, por Snipped; y director de fotografía para Natascha Vavrina por Under the ice. Por su parte, la mallorquina Eugenia Sampedro fue premiada por Eixam, el mejor corto español; mientras que el mejor balear fue Si l’amor no és això, de Àlex Arroyo; y la mejor fotografía, la de Pasqual Marí por Eixam. En cuanto a los documentales, el ganador del largometraje creado en Balears fue Refugis de Paper, de Miguel Eek; y del cortometraje insular, Casa diversa, de Carmen Vidal; el premio al corto documental internacional se lo adjudicó The Last Puestero, de Belle Casares; mientras que, en la categoría de cine experimental, el mejor videoclip fue Openhearted, de Jenny Brough; y el corto, Spoken Movement Family Honour, de Daniel Gurton. El galardón al nuevo talento descubierto en el festival correspondió a Ragamuffin, de Kaitlyn Mikayla; y los de mejores guiones fueron para Bitxo, de Lau Maquedano, y Roomies, del mallorquín Alfonso Morillas.