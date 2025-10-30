Elías Henry Picó y Norat Gil, músicos: "El aire romántico de la ‘chanson’ le va bien a la estética del tango"

¿Cómo se puede fusionar el tango con la música francesa de autor?

Ambos estilos tienen mucho en común, entre otros elementos, la pasión. El tango la representa de manera enérgica, la música francesa de manera más delicada, pero es pasión, al fin y al cabo. También siento que el aire romántico de la chanson le va bien a la estética del tango.

Almas a tempo, ¿cómo sale ese nombre?

Queríamos dar a la propuesta un aire de viaje en el tiempo, pues la fusión de los dos instrumentos, piano y violín, crea, desde los inicios de ambos instrumentos, una armonía única.

¿Cómo nació el proyecto?

Hace dos años que empezamos a trabajar en él. Nuestra relación artística iba a más y pensamos consolidarla con un proyecto conjunto. Por otra parte, desde hace años que estaba pensando en trabajar el tango, pues me gusta mucho y al tener un padre francés se me ocurrió relacionar los dos estilos. Se lo planteé a Norat y le pareció bien. Así surgió.

Rio de la Plata y el Sena, dos ríos diferentes, pero ¿qué tienen en común?

Volvemos a la pasión, que, en este caso, el geográfico, es contrastante. Ambas pasiones convergen en el amor. Los dos ríos, las dos geografías han producido piezas musicales llenas de sentimiento.

¿Cómo fue la adaptación de las versiones de obras tan conocidas como Por una cabeza o Les feuilles mortes?

Conocíamos los temas y al empezar a trabajarlos nos dejamos llevar por la improvisación, dejando aparte las partituras. Esta manera de ir puliendo las canciones nos permitió sacarles cosas diferentes, que no están en los pentagramas. Así salieron esos temas que hemos llevado a nuestro estilo. Luego, una vez confirmados nos pusimos a grabarlos

Y ¿dónde situamos el jazz en ese proyecto?

En la improvisación. A partir de una base melódica, conocer el jazz nos ha permitido versionar los temas con más libertad. Mire por ejemplo Les feuilles mortes, una canción que sin pensarlo nos ha salido muy romántica.

Por lo que parece, hacen suya la frase de que la música no conoce fronteras.

No las tiene. Es como un medicamento, que puede ayudarte más allá de quién seas y de dónde vengas. Si lo haces con respeto y de manera sincera, puedes tocar cualquier estilo e incluso combinarlos: clásico con flamenco, rock con música étnica… La música es una, si se toca con el alma, de ahí también lo de Almas a tempo. En un mismo concierto me gusta mezclar maneras y estéticas. Con un grupo de rock, Gienco, hago versiones instrumentales de obras barrocas, y quedan bien.

¿Qué recorrido le augura a ese proyecto?

De momento tenemos previstos conciertos en Balears y algunos, sin confirmar, en Madrid y Barcelona. Ampliaremos repertorio y tenemos en mente un segundo álbum.