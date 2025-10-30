La Catedral de Mallorca participará en la conmemoración del Any Gaudí

La Catedral de Mallorca se suma a los múltiples actos organizados en todo el país, aunque sobre todo en Barcelona, para conmemorar el centenario de la muerte de uno de los arquitectos más influyentes de la Historia y máximo exponente del Modernismo, Antoni Gaudí.

Las actividades se celebrarán a lo largo de 2026, el denominado Any Gaudí, y servirán para difundir su obra y figura. La Seu profundizará en que el genio catalán «realizó una reforma litúrgica y artística de una significación única» después de recibir «el encargo del obispo de Mallorca, Joan Campins i Barceló, para renovar el espacio interior de la Catedral según las directrices de la Iglesia católica entre finales del siglo XIX y principios del XX», tal como explicó este jueves en la Ciutat Comtal el representante de la Seu y documentalista de Patrimonio, Sebastián Escalas.

Reforma de la Seu

El arquitecto trabajó en este templo entre 1904 y 1915, y en su reforma «acercó el altar mayor a los fieles y movió el coro del centro de la nave hacia la Capella Reial, entre otras intervenciones muy destacables, todo con el objetivo de facilitar y mejorar la participación de los fieles en el culto», detalló el especialista.

Escalas destacó en la concurrida rueda de prensa que «Gaudí también integró la luz y la ornamentación como elementos simbólicos y espirituales para las celebraciones», además de crear «el espectacular baldaquino que corona el altar mayor, el mural que rodea la cátedra episcopal y las coronas doradas del presbiterio que llevaron la luz eléctrica a la Catedral».

Toda esta intervención «marcó un cambio profundo en la concepción del espacio sagrado hasta el día de hoy».

Al acto también asistieron el deán-presidente de la Seu, Antoni Vera, y los demás representantes de los 16 espacios donde intervino Antoni Gaudí, la mayoría ubicados en Cataluña, aunque también creó el Capricho de Comillas, el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines de León.