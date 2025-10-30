Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Catedral de Mallorca participará en la conmemoración del Any Gaudí

Los actos previstos para 2026 por el centenario de su muerte difundirán la obra y figura de uno de los arquitectos más influyentes de la Historia

Imágenes de las intervenciones de Gaudí en la Catedral

Imágenes de las intervenciones de Gaudí en la Catedral

El baldaquino / B. Ramon

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

La Catedral de Mallorca se suma a los múltiples actos organizados en todo el país, aunque sobre todo en Barcelona, para conmemorar el centenario de la muerte de uno de los arquitectos más influyentes de la Historia y máximo exponente del Modernismo, Antoni Gaudí.

Las actividades se celebrarán a lo largo de 2026, el denominado Any Gaudí, y servirán para difundir su obra y figura. La Seu profundizará en que el genio catalán «realizó una reforma litúrgica y artística de una significación única» después de recibir «el encargo del obispo de Mallorca, Joan Campins i Barceló, para renovar el espacio interior de la Catedral según las directrices de la Iglesia católica entre finales del siglo XIX y principios del XX», tal como explicó este jueves en la Ciutat Comtal el representante de la Seu y documentalista de Patrimonio, Sebastián Escalas.

Reforma de la Seu

El arquitecto trabajó en este templo entre 1904 y 1915, y en su reforma «acercó el altar mayor a los fieles y movió el coro del centro de la nave hacia la Capella Reial, entre otras intervenciones muy destacables, todo con el objetivo de facilitar y mejorar la participación de los fieles en el culto», detalló el especialista.

Escalas destacó en la concurrida rueda de prensa que «Gaudí también integró la luz y la ornamentación como elementos simbólicos y espirituales para las celebraciones», además de crear «el espectacular baldaquino que corona el altar mayor, el mural que rodea la cátedra episcopal y las coronas doradas del presbiterio que llevaron la luz eléctrica a la Catedral».

Toda esta intervención «marcó un cambio profundo en la concepción del espacio sagrado hasta el día de hoy».

Al acto también asistieron el deán-presidente de la Seu, Antoni Vera, y los demás representantes de los 16 espacios donde intervino Antoni Gaudí, la mayoría ubicados en Cataluña, aunque también creó el Capricho de Comillas, el Palacio Episcopal de Astorga y la Casa Botines de León.

