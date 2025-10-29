Tille del Negro: «El proceso es el producto»

El trabajo en del Negro Studio se desarrolla a un ritmo pausado y consciente. Los materiales como el barro, la piedra, el metal y la madera definen el tiempo de cada proyecto. «El proceso es el producto», afirma Tille del Negro, sintetizando una filosofía que entiende la belleza como resultado del diálogo entre tiempo, materia y creación.

Su trayectoria comenzó liderando More Decor, el departamento de decoración en More Design, donde aprendió la disciplina del oficio, la honestidad de los materiales y el alma que habita en los espacios. Fundar del Negro Studio fue la evolución natural de ese aprendizaje: un lugar donde arquitectura, interiores y objetos se encuentran bajo una misma búsqueda de proporción, utilidad y emociones. «Queríamos un estudio donde las ideas pudieran fluir con libertad», explica, «donde el proceso fuera tan artesanal como el resultado. La escala, para nosotros, no tiene que ver con el tamaño, sino con la intimidad: ese ritmo invisible cuando todo simplemente funciona».

Para Tille, el ritmo lo define todo. «Los tiempos corporativos se alimentan del volumen y de los plazos; y realmente, el ritmo del oficio es mucho más lento, lo que invita a la presencia. En nuestro estudio el tiempo tiene otra dimensión. Nos sentamos con los artesanos, rodeados de fragmentos de materiales y bocetos. Atendemos a las necesidades del material y del espacio. La obra se vuelve íntima, y en esa intimidad surge el descubrimiento».

Tras haber diseñado más de mil piezas únicas, Tille sabe que la verdadera innovación surge del diálogo: entre el creador y el material, entre la intención y el accidente. «La belleza debe convivir con la función. Cada proyecto es un coro de mentes y manos que se mueven juntas».

Imagen del estudio de Tille del Negro, ubicado en Sóller / Salva López

Por lo que del Negro Studio no es un taller cerrado, sino un ecosistema abierto. «La colaboración no es un método, sino una filosofía», dice. «Detrás de cada pieza hay una red de personas: el ceramista que nos enseña paciencia, el carpintero que nos recuerda que la madera tiene estados de ánimo, o Xavi Fontanet, que traslada las piezas de un taller a otro. Esa autoría compartida da profundidad. «Siempre queda la sensación de que todo -las manos, los pasos, las decisiones- siguen presentes en el resultado», dice. «Para nosotros, el proceso es el producto. La belleza surge del hacer, de las marcas que el tiempo y el trabajo dejan en el material».

La colección de objetos del estudio nació dentro de espacios reales: respuestas funcionales que con el tiempo se convirtieron en esculturas habitables. «Cada pieza comenzó resolviendo una necesidad en un hogar: una mesa que quería flotar, una taza que debía sostenerse en la mano con delicadeza. Reunirlas ahora es como volver a encontrarse con viejos amigos».

Uno de ellos es el pimentero Monté, que surgió como un encargo para la cocina de una familia. Hecho en nogal castellano con un mecanismo japonés y un detalle en latón. Sus curvas se inspiraron en un maestro tornero mallorquín de setenta años que tallaba una cama tradicional de cuatro columnas. «Ver sus manos trabajar fue transformador», recuerda. «Usamos el mismo gesto para el molinillo. Tiene una elegancia seductora y la gente siempre preguntaba por él. Esa curiosidad nos hizo saber que debía formar parte de la colección».

«Mallorca no es simplemente el lugar donde trabajamos, sino la tierra que nos inspira y acompaña. «La isla no es solo nuestra musa, es nuestra colaboradora», dice Tille. «Nos ofrece sus materiales, su lenguaje y su luz. Colaboramos con más de doscientos artesanos y talleres familiares que atesoran generaciones de saber. Su oficio da forma al nuestro». Esa colaboración enraíza el trabajo en la continuidad, no en la nostalgia. «La isla nos da raíces, mientras que la mirada internacional de nuestro equipo aporta una nueva perspectiva. No diseñamos en Mallorca, diseñamos con Mallorca».

Un proyecto en Montuïri ilustra perfectamente esa idea. El estudio colaboró con una tejedora local para transformar el carritx -la fibra tradicional usada para cestas- en el respaldo de un banco de comedor. «Cuando la luz tocó las superficies tejidas, el espacio cambió por completo: olía a campo, y una habitación rectangular cobró movimiento. Eso es lo que entendemos por diseño multisensorial: cuando los materiales despiertan más sentidos que la vista».

Equilibrar la artesanía local con una mirada global es esencial de la identidad de del Negro Studio. «Nos acercamos a la artesanía mallorquina como traductores, no como forasteros», explica Tille. «Un molinillo japonés en nogal español, una alfombra griega sobre piedra de Binissalem… esas combinaciones dan forma a nuestro lenguaje mediterráneo. No buscamos la novedad, sino la armonía».

El diseño y la construcción han estado durante mucho tiempo marcados por una energía masculina. Del Negro Studio, liderado por mujeres, trabaja de otra manera. «Hay una sensibilidad en cómo diseñamos, una empatía en el proceso, una suavidad en la toma de decisiones», dice Tille. «No se trata de excluir, sino de equilibrar. Muchos de nuestros colaboradores son hombres que comparten el mismo cuidado y curiosidad. Lo importante es el ritmo: el respeto por el detalle, la paciencia para escuchar».

Nosotras funcionamos sin jerarquías rígidas. «Las ideas crecen a través del diálogo, no de la imposición», explica. «Nuestro espacio se siente como un taller lleno de risas, bocetos, prototipos y conversación constante. Cada voz importa». Esa apertura alimenta la experimentación: los errores no son fracasos, son lecciones.

Cuando Tille habla del concepto ‘lujo’, su tono se vuelve más serio. «El lujo no es el exceso. Es la sensación de algo hecho con tiempo y devoción», afirma. «El clic de un interruptor perfectamente equilibrado, el aroma del cedro dentro de un cajón, el peso de una manilla pulida: esos detalles hacen que la vida cotidiana sea silenciosamente extraordinaria».

Para ella, el verdadero lujo de Mallorca está en la imperfección: en las paredes encaladas, la piedra sin tratar, la madera recuperada, el esparto tejido. «Es táctil, imperfecto y real. La belleza de la isla vive en la autenticidad: en las superficies que cuentan historias y en los objetos que envejecen con gracia. Nuestro objetivo es buscar amplificar esa honestidad».