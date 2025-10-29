La ‘Nit de les Ànimes’ vuelve el 8 de noviembre al Parc de Sa Riera

El Parc de Sa Riera de Palma acogerá el próximo sábado 8 de noviembre la novena edición de la ‘Nit de les Ànimes’. El programa comenzará a las 16.30 horas en el anfiteatro con el recorrido de los Xeremiers, seguido de la actuación infantil del grupo Trencaclosques a las 17.00 horas, un pasacalles a las 18.15 horas y la ‘ballada popular’ con el grupo Roada a las 18.45 horas. A partir de las 20.30 horas se celebrará el tradicional correfoc, con más de 60 ‘dimonis’ de las colla des Cau del Boc Negre, Dimonis Incubus y Dimonis Trabucats, acompañados por la batucada Deixonats, utilizando en total hasta 36 kilos de pirotecnia.